Mensaje de Reinaldo Armas a los trabajadores (Video)

mayo 1, 2020 - 3:13 pm

El coplero llanero venezolano mas reconocido en el mundo, autor y cantor de grandes éxitos, respetado en el llano y Caracas, Reinaldo Armas, ha enviado un mensaje a los trabajadores en su día en esta hora menguada a través de la cuenta de IG 2001online.

Con su inconfundible voz y estilo el compositor y cantor llanero anima a los trabajadores a continuar en la lucha y expresa: «En Venezuela en particular debemos agradecer a Nacionales y Extranjeros que han contribuido para lograr el País que tenemos, hoy en día estamos atravesando una muy dura crisis, no sólo por la pandemia que es mundial, se trata de problemas internos que lamentablemente los «políticos» no han podido, sabido o querido resolver, no es justo lo que nos ha tocado vivir en un País tan rico como el nuestro, tampoco sería justo que nosotros, los de esta generación endosemos a nuestros hijos y nietos el problema que por falta de conciencia y respeto a la moral no hemos sido capaces de resolver, la historia nos juzgará, ténganlo por seguro.»