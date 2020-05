Megan Fox, Laura Pausini, Janet Jackson, Henry Fonda, Pierce Brosnan y Danny Trejo celebran hoy un año más de vida

mayo 16, 2020 - 1:05 am

Megan Fox es una actriz y modelo estadounidense que este 16 de mayo llega a sus 32 años.

Fox logró mayor reconocimiento al interpretar a Mikaela Banes en Transformers (2007), papel que le supuso varias nominaciones a los premios Teen Choice Awards y que repetiría con Transformers: Revenge of the Fallen.

Actualmente se encuentra casada con el también actor Brian Austin Green con quien tiene tres hijos.

Asimismo, hoy celebramos el cumpleaños de Janet Jackson, hermana del fallecido Michael Jackson, quien arriba a sus 52 años de edad.

Es una cantante, bailarina y actriz estadounidense. Conocida por una serie de éxitos musicalmente innovadores, con contenido social y sexualmente provocativos, así como por reconocidos shows y papeles en cine y televisión, es una de las figuras más prominentes de la cultura popular desde hace 30 años.

A los 50 años tuvo a su primer hijo.

Igualmente, Danny Trejo, actor estadounidense quien trabajado en múltiples películas de Hollywood haciendo papeles secundarios como antagonista o antihéroe, llega hoy a sus 71 años.

Trejo participó en la grabación del videoclip de la canción «Loco» de Enrique Iglesias y Romeo Santos.

También, Henry Fonda, estaría de cumpleaños tal día como hoy. Forda fue un actor de cine y teatro estadounidense, ganador de los premios Óscar, Globo de Oro, BAFTA y Tony.

Henry Fonda (* 16 de mayo de 1905, Grand Island, Nebraska – † 12 de agosto de 1982, Los Ángeles, California) fue un actor de cine y teatro estadounidense, ganador de los premios Óscar, Globo de Oro, BAFTA y Tony. En 1999, Henry Fonda fue nombrado por el American Film Institute como la sexta mayor estrella masculina en la historia de Hollywood.

En 1980 se le concedió el Óscar honorífico por toda su carrera y, un año después, recibió la estatuilla al mejor actor por “En el estanque dorado de Mark Rydell (1981)”, en la que actuó junto a Katharine Hepburn y su hija Jane Fonda. Al poco tiempo, el 12 de agosto de 1982 Henry Fonda murió en Los Ángeles.

Pierce Brosnan, Oficial de la Orden del Imperio Británico (nacido el 16 de mayo de 1953, Drogheda, Irlanda), más conocido como Pierce Brosnan, es un actor de cine irlandés.

Conocido por ser el quinto actor en interpretar a James Bond del escritor Ian Fleming, en las adaptaciones oficiales de las películas producidas por Eon Productions: GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) y Die Another Day (2002) y por interpretar a Remington Steele, en la serie de televisión británica homónima, emitida por la NBC entre 1982 y 1987.

Laura Pausini (Faenza, Provincia de Rávena, Italia; 16 de mayo de 1974)es una cantautora italiana galardonada con múltiples premios internacionales. Vivió y se crió en Solarolo toda su vida hasta antes de comenzar su carrera profesional, cuando abandonó la casa de sus padres.

A lo largo de su carrera ha cantado en otros idiomas además del italiano, como español, portugués, inglés, francés, siciliano, napolitano, catalán y en latín. Sus álbumes han sacudido las ventas en América, Asia y Europa. Es considerada la cantautora italiana más exitosa y conocida a nivel mundial, con doce álbumes de estudio en el mercado y con ventas de más de 70 millones de discos hasta la fecha, lo que la convierte en una de las artistas latinas con mayor cantidad de ventas en el mundo.

Noticia al Día/Agencias