Mas sobre la «resurrección» de Juan Gabriel: El abogado dice que habla con él (Video)

mayo 13, 2020 - 10:10 am

Por un lado, un señor se hace pasar por Juan Gabriel y postea un video que se hizo viral donde habla de su regreso y, por el otro, el abogad de Juanga, dice que habla con él y le ha dicho que demande al impostor. Asegura que El Divo de Juárez está vivo y oculto en Morelos (provincia de México) porque teme lo maten.

Aquí lo que publican sobre el tema: Radio Santa Fe y mundohispánico.com:

Viral se convirtió un video de un hombre que dice ser el fallecido cantante mexicano. El sujeto, quien tiene un leve parecido con el ‘Divo de Juárez’ asegura que se encuentra aguardando que termine la cuarentena y la pandemia para explicar, de una vez por todas, por qué “fingió su muerte”.

“Sé que todos están encerrados en México y que están sufriendo por este coronavirus. Ahorita, en mayo de 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y enviarles un mensaje con todo mi cariño”, se lo escucha decir con una voz distinta a la que se conocía.

Y el supuesto cantante siguió: “Y bueno, pues espero que en México pase todo esto pronto que yo estaré en contacto con ustedes próximamente y les diré la verdad de todo”.

El video se volvió viral y muchos dejaron sus comentarios. Sin embargo, uno de los usuarios decidió romper con la ilusión de muchos fanáticos: “Chequen cuando se lleva la mano a la cara para aventar un beso, se noto un efecto o un filtro que hace desaparecer los dedos de la mano un instante”.

Juan Gabriel murió en agosto de 2016, luego de sufrir un ataque cardíaco. Sin embargo, tras su fallecimiento comenzaron a circular varios rumores de que el cantante habría fingido su propia muerte. Entonces surgieron fotos y videos que sirvieron de “pistas” que luego se volvieron virales en las redes sociales. (Radio Santa Fe)

Lo que dice https://mundohispanico.com/

Abogado de Juan Gabriel revela que el hombre que lo “resucitó” no es un imitador (VIDEO)



Abogado de Juan Gabriel revela la verdad sobre el video de su “resurrección”

Guillermo Pous dice que el hombre que aparece allí no es un “imitador”

El video del Divo de Juárez causó gran revuelo y el representante también dice de su verdad

¿Juan Gabriel revive? Tras revelarse un video donde supuestamente aparece Juan Gabriel “vivo” en el que envía un mensaje a sus seguidores, su abogado, Guillermo Pous, reveló que el hombre no es un imitador y lo que piensa hacer al respecto, de acuerdo a una información que publicó el portal de Grupo Fórmula.

De manera textual dijo: “En realidad no es un imitador… es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lip sync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”.

Guillermo Pous dijo que no moverán un solo dedo en contra de él y explicó los motivos en el portal de Grupo Fórmula. “Es el origen de esto (video), solo me lo enviaron, no hay nada qué hacer, mientras no haya lucro ni afectación directa no hay nada que hacer”.

En la información se hace referencia que estas declaraciones las dio en una entrevista con Javier Poza, en la cual incluso señaló que son otros los que deberían de actuar en contra del “impostor” de Juan Gabriel por las palabras que dijo.

“Si se supiera con certeza quién lo hizo, en todo caso tendría acción por el mensaje que da. El encargado sería la 4T por el mensaje que da en donde dice que fingió su muerte. Ellos deben acreditar ese daño moral y nosotros por un no uso autorizado de su imagen”, dijo Guillermo Pous en el portal de Grupo Fórmula.

Por otra parte, Joaquín Muñoz, quien fuera representante y amigo del “Divo de Juárez”, desmentió la noticia del “impostor” y reveló la identidad de la persona que aparece en la publicación, de acuerdo a Agencia México.

“Él se llama Juan Javier y trabaja como el doble de Juan Gabriel, hace playback porque no tiene la voz de Juan Gabriel, tiene un parecido, él vive en Chicago, él se fue de mojado, y creo que arregló su residencia”, dijo Joaquín Muñoz.

Inclusive aseguró en entrevista para el programa Hoy saber dónde trabaja el supuesto “impostor”. “Estaba trabajando en un restaurante primero como mesera y luego ya trabajó en la cocina como cocinera… (sic)”.

Muñoz afirmó que Juan Gabriel ya está enterado de esta farsa y que ya le dio instrucciones al respecto del “impostor”.

“Yo ya hablé con Alberto y Alberto me dice que lo desmienta, él es un impostor que el día que venga a México voy a poner una demanda en la procuraduría, en la fiscalía de la nación en contra de él por usurpación de nombre”, dijo Joaquín Muñoz.

Hasta el momento se desconocen más detalles del “impostor” que aparece en el video, así como de las razones que lo llevaron a publicar el mensaje.

Por su parte, Joaquín Muñoz continúa asegurado que el cantante vive y está oculto en el Estado de Morelos huyendo de su familia a quienes, según su versión, acusa de querer atentar contra su vida. Dichas afirmaciones han provocado una demanda legal en su contra por parte de Iván Aguilera, heredero universal del cantante, por daño moral.