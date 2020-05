Marucha diseña y construye sueños de tela: Cose con el alma

mayo 14, 2020 - 4:02 pm

Con la delicadeza que la caracteriza y desenvolviendo su mayor «don», María del Carmen Ramírez confecciona a mano grandes detalles para el hogar.

No hay retacitos de tela que se le puedan escapar a » Marucha», pues cosiendo de cada uno de ellos sale un hermoso arreglo que presumir.

Su imaginación no se detiene y el tiempo resguardada dentro de su hogar lo utiliza con tela aguja e hilo en mano.

«Toda la vida me ha gustado coser y confeccionar ropa. Me guío solo con ver el modelo para hacerlo realidad. Anteriormente tenía máquina pero se me dañó, sin embargo, como aprendí cosiendo o remendando a mano, ya es cotidiano efectuarlo», refirió María del Carmen mientras iniciaba su faena.

Y a pesar que María efectuó un curso a medias cuando era muy pequeña, la idea y las ganas de ejercer la costura nunca salió de sus sueños, ya que ingeniándoselas sigue demostrando arte a través de sus manos.

Greily Nuñez

Noticia al Día