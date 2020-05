Manuel González lleva una década dictando sentencias en las Grandes Ligas

mayo 17, 2020 - 10:48 am

Dieciséis años en el oficio de dictar sentencias en juegos de pelota, desde que trabajó por primera vez en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con apenas 16 años de edad en la temporada 1995-96, hasta su primera intervención en un encuentro de la más alta clasificación profesional, necesitó Manuel González para convertirse en el primer umpire venezolano en las Grandes Ligas.

Tras mostrar su talento en Venezuela, González fue postulado por la LVBP para asistir a varios cursos en academias de Estados Unidos, gracias a invitación del árbitro cubano Rich García. Y a partir de 2002 comenzó a trabajar de manera oficial en circuitos de ligas menores.

En 2008 intervino por primera en encuentros de pretemporada en la Liga de la Toronja y desde 2010, mientras estaba en su segunda temporada en la categoría AAA, logró alcanzar la categoría de avance de Grandes Ligas y le asignaron el número 79.

Y en ese rol fue convocado por primera vez a la gran carpa. El ascenso se lo participó directamente, a mediados de mayo de 2010, Joe Torre, quien entonces era vice presidente de operaciones de beisbol de Major League Baseball.

Lea sobre: Clubes de LaLiga española reciben permiso para entrenar en grupos

Su primera convocatoria fue para la serie de dos encuentros que disputaron Cascabeles de Arizona y Marlins de Florida, los días lunes 17 y martes 18 de mayo de 2010, en el Sun Life Stadium de la ciudad de Miami.

Poco más de 71 años (exactamente 25 mil 957 fechas) transcurrieron desde que Alejandro “Patón” Carrasquel hizo su estreno como el primer bigleaguer de nuestro país, en calidad de relevista de los Senadores de Washington frente a los Yanquis de Nueva York, el 23 de abril de 1939, hasta que González tomó parte por primera vez, como auxiliar de tercera, para que un criollo, no jugador, estuviera en acción dentro de las líneas blancas del diamante en un partido de MLB.

González no tuvo oportunidad de dictar sentencia en su juego de debut al cuidado de la esquina caliente. Sí lo hizo al día siguiente, en calidad de auxiliar de segunda, cuando en el segundo inning decretó safe a Justin Upton, quien estafó segunda por los visitantes, en tanto que en la quinta entrada cantó out por primera vez: fue cuando Kelly Johnson roleteó por segunda y el camarero le entregó la pelota al short para que forzaran en la intermedia a Bill Buckner con lo que fue el primer out de una doble matanza.

Luego de este segundo encuentro, González regresó por un par de meses a AAA y antes de finalizar la campaña fue reclamado dos veces a Grandes Ligas. En su tercer encuentro, el 19 de julio, actuó por primera vez en calidad de umpire de home. Sucedió en un encuentro entre Cerveceros y Piratas, disputado en el PNC Park de Pittsburgh, el cual ganaron los lupulosos.

En el segundo inning sentenció el primero de catorce ponches que se dieron en el partido, Garret Jones vio pasar el tercer strike de Chris Capuano. También decretó ponches por primera vez a artilleros venezolanos: Alcides Escobar, por los visitantes, en el tercer acto, y José Tábata, por los locales, en el octavo.

En rol de avance para cubrir vacaciones y permisos se mantuvo González entre AAA y Grandes Ligas hasta 2012. A partir de 2013 quedó asignado a tiempo completo en MLB.

En 10 años ha intervenido en 1005 juegos de ronda eliminatoria, 249 detrás del plato. En tres ocasiones ha sido convocado a nueve partidos de postemporada: juego de wild card Astros-Yanquis en 2015, serie divisional de la Liga Nacional, Nacionales-Dodgers en 2016 y serie divisional, Mellizos-Yanquis en 2019. También participó como auxiliar del jardín izquierdo en el Juego de Estrellas de 2017 que se disputó en el Marlins Park de Miami

Desde 2015 se unió a González el larense Carlos Torres como el segundo umpire venezolano en Grandes Ligas, mientras que en ligas menores para la edición de 2020 figuran, entre otros, David Arrieta, Edwin Moscoso, José Navas y Jonathan Parra en la categoría AAA; Jonathan Biarreta, Emil Jiménez y Raúl Moreno participan en clasificación AA y en corcuitos de categoría A aparecen Edwin Jiménez, Gabriel Alfonzo, Rayniero Valero y Cliburn Rondón.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Líder / Noticia al Día