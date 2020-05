Manchester United contará con Pogba y Rashford en caso de reanudación

mayo 26, 2020 - 2:54 pm

El Manchester United podría contar con su centrocampista francés Paul Pogba y su delantero centro Marcus Rashford, recuperados de sus lesiones, en caso de reanudación de la Premier League, indicó este martes 26 de mayo su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer.

«Parece que están bien. Se han unido a los entrenamientos y han hecho lo mismo que los otros chicos. No ha habido nada negativo por el momento, toquemos madera», explicó el técnico en la página web del club.

El galo se perdió la mayor parte de la temporada debido a una lesión en el tobillo, contraída a principios de campaña, mientras que Rashford estaba sufría de dolencias en la espalda desde mediados de enero.

«Cuando llegue la reanudación, parece que podremos contar con la plantilla al completo», señaló Solskjaer.

💬 "Everyone’s looking sharp, everyone’s been in a good mood."

The boss has discussed the Reds' return to training… 😊#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) May 26, 2020