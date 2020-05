Lyon pide «dar marcha atrás» a la cancelación de la Ligue 1

«¿Cómo garantizar que todos los clubes franceses podrán acabar el año sin quebrar? ¿Cómo luchar con nuestros competidores extranjeros que, en su inmensa mayoría, han elegido prudentemente esperar para reanudar sus campeonatos? ¿Cómo evitar que la diferencia aumente aún más entre el fútbol francés y todos los otros grandes países de Europa?», se cuestiona el Lyon en el comunicado.

Desde hace varias semanas, el presidente lionés Jean-Michel Aulas lucha contra la decisión de los dirigentes del fútbol francés de cancelar lo que faltaba de temporada por los riesgos sanitarios derivados de la pandemia del COVID-19.

La Ligue 1 es por ahora el único de los grandes campeonatos masculinos de fútbol en haber decidido poner fin a la temporada.

La Bundesliga alemana, por ejemplo, ya ha fijado la fecha del 16 de mayo para reanudar el torneo y la Premier League inglesa y LaLiga española tienen intención de acabar el curso, a partir de una fecha aún por decidir.

For the general interest and the future of French football 👇https://t.co/yEsumAA7WP

— OL English 🇬🇧 (@OL_English) May 10, 2020