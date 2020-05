Luis Vicente León: Financiamiento extranjero pueden contrarrestar el impacto del Covid-19 en la economía venezolana

mayo 13, 2020 - 10:11 am

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirma que la situación económica del país, «empeorará», esto debido al impacto de la cuarentena en este sector, a pesar de que cree correcta la medida de confinamiento a tiempo empleada por el gobierno, argumenta que en la actual situación es imposible mantenerla sin consecuencias para los venezolanos.

A través de su cuenta en Twitter, León advirtió que la única posibilidad de impedir que esto ocurra es por vía de recursos financieros extranjeros, que pueda sostener al país, su gente y empresas.

El analista destacó que en otros países el confinamiento, podría ayudar a evolucionar el distanciamiento social hasta lograr la vacuna, en Venezuela la historia es otra.

«La cuarentena en Vzla puede durar mucho tiempo, pues si bien se diseñó para minimizar la penetracion de la enfermedad (y ha sido exitosa), las condiciones de movilidad nacional están muy comprometidas y los riesgos sociales elevados, estimulando políticamente la desmovilización», acotó.

Advirtió que Venezuela tiene seis años de recesión y la llegada del Covid-19 lo hace mientras el país se encuentra en «terapia intensiva».

«No hay posibilidad de que la situación 2020 sea mejor que años previos y su recuperación futura dependerá de su capacidad de obtener financiamiento extranjero», reiteró.

«La situación económica empeorará, pero la respuesta social es impredecible. Hay pueblos que pierden esperanzas de lucha y deciden huir o adaptarse pasivamente a la pobreza. Cuba y Zimbabue son ejemplos. Sólo con liderazgos sólidos y disposición de lucha la ruta es distinta: Sudáfrica», citó en el intercambio con los seguidores de la red social.

León precisó que en este impacto por el Covid-19 a la economía venezolana, se suma la caída de los ingresos petroleros, esto a su juicio por falta de inversión, la corrupción; así como las sanciones de aderezo ponen en riesgo los alimentos en diciembre.

«Con una caída monumental de los ingresos petroleros por desinversión, corrupción, sanciones y Covid-19 y una caída severa de los ingresos no petroleros como remesas, oro y comercio internacional, la pregunta correcta sería: ¿comemos en diciembre?», puntualizó.

