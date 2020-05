Los rostros del hambre, solo comen una vez al día en cuarentena (FOTORREPORTAJE)

mayo 24, 2020 - 2:49 pm

La pobreza y la necesidad se intensifican en cuarentena, algunas familias solo tienen una comida por día y el menú no es completo, es solo lo que se consigan

El hambre se intensifica, sentarse alrededor de la mesa para algunas familias ya no es habitual sobre todo en esta cuarentena, pues muchos han dejado de percibir ganancias diarias por las restricciones para evitar más contagio, por lo que para algunos el “quédate en casa” es estar contra la espada y la pared.

Al norte de la ciudad de Maracaibo se tejen estas historias. En el barrio Los Pescadores y Teotiste de Gallegos la necesidad tocó más fuerte la puerta de los ranchos y llegó para instalarse. Hoy están confinados, bajo un Sol inclemente, una temperatura que hasta quema la piel y el hambre que les desgarra el estómago.

Arroz solo y a veces con verduras

En un pequeño rancho y la arena como piso vive una familia. En la humilde y carente vivienda improvisada hay espacio para una cama y una hornilla. El fuego está encendido al igual que el Sol, permanecer dentro del lugar sin secarse el sudor o sacudirse la franela es imposible, puede consolar un árbol al frente, pero no es suficiente, como tampoco lo es el desespero, el hambre y lo que hay para comer en el día.

“Mire cómo tenemos la cocina, no tenemos buen vivir, quédese en casa ¿para qué? ¿Para qué nos muramos? Nos vamos a morir y no del coronavirus sino del hambre. Para el día de hoy vamos a ver que conseguimos, a veces no tenemos la verdurita a veces no tenemos anda, el arroz pelao”, comentó una de las afectadas a Noticia al Día.

Lo que alcanzó de la pensión

Para otros el panorama se hace inhóspito, pues el hambre y el cansancio aceleran les llevan un pasos de ventaja mientras buscan cómo resolver el día, Morella Rangel lo ha vivido. Hoy se debate entre lo que recibe de pensión y los precios de los alimentos, más de la mitad de lo que percibe se fue en dos kilos de comida. Tiene garantizado el almuerzo de uno o dos días, pero no de los demás. Tampoco el desayuno y menos la cena, no sabe qué va a comer después.

“Esto es lo que estoy haciendo un poquito de granos, comemos una sola vez al día, a veces voy a casa de mi hijo a comer allá, pero hay veces que no tenemos y pasamos el día en blanco, nos acostamos sin comer y en la mañana a ver que conseguimos para el siguiente día. Esto lo compré con lo que me llegó de la pensión, 400 y pico gasté, granitos, un poquito de arroz y café. Mi hijo se ha quedado sin trabajo”, dijo Morella Rangel mientras retenía la tristeza e impotencia a punto de desbordarse entre sus ojos y boca.

Hielo y frijoles

José se suma a la larga y no tan silenciosa lista de afectados. Dejó de trabajar y sufre de epilepsia. Para poder encender la hornilla de la cocina solo debe vender hielo, es la única entrada de dinero, sin embargo las ventas se han ido al suelo, pues las fallas eléctricas no permiten la solidificación del mismo, por lo que solo le alcanza para un kilo de cualquier cosa y con eso le toca conformarse para hacer la comida del día.

“Aquí estamos cocinando unos frijoles que es lo único que se pudo conseguir, de resto me bandeo con el hielo, porque estoy sin trabajo”. A la declaración se suma su esposa quien le hace compañía “Aquí si nos comemos el desayuno no comemos la cena y así sucesivamente, a veces una sola vez al día, muchas veces nos hemos tenido que acostar sin comer, cuando es así el hambre pega más, me he sentido mareada porque al uno no comer ya se sabe”, dijo mientras sus ojos se consternaban.

Estas historias son comunes, la analogía entre ellas es casi total, algunas logran ver la luz, otras permanecen en silencio, esperando encontrar una respuesta o algo para comer en cuarentena.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Gustavo Baüer

Noticia al Día