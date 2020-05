Los juegos del béisbol de Taiwán ya cuentan con espectadores

mayo 9, 2020 - 8:54 am

Los juegos del béisbol en Taiwán contaron con espectadores, por primera vez en la actual temporada, como parte de un levantamiento gradual de las restricciones en medio de la pandemia por el coronavirus.

Desde el pasado 11 de abril, se disputa la temporada regular de la Liga de Béisbol Profesional de Taiwán (CPBL), algo que ha impactado al mundo del deporte, dado que muchos eventos se han cancelado o han suspendido, sin embargo, los habitantes del pequeño país asiático cuentan con privilegios que otros países no cuentan.

La competición cuenta con la participación de 4 equipos: Rakuten Monkeys, Fubon Guardians, Brothers CTBC y Uni Lions.

La franquicia de Rakuten Monkeys, no solo son los líderes de la liga, sino que habían implementado instalar robots en la silletería de su estadio, simulando la estancia de aficionados en el parque de pelota. Ahora, la liga permitirá la presencia de hasta 250 aficionados durante los partidos de la competición, sin que el número de personas, incluidos jugadores, árbitros, miembros del personal y público, no exceda de 500 asistentes.

La Liga Profesional de Beisbol de China dijo que se permitiría el acceso de hasta mil personas a los parques de béisbol, luego de un acuerdo entre la liga y el Centro de Comando Central de Epidemias de Taiwán.

Otras ligas de beisbol alrededor del mundo aún estaban suspendidas en abril cuando los juegos comenzaron en Taiwán a puerta cerrada. La liga de Corea del Sur comenzó esta semana, también sin aficionados en las gradas.

Puedes leer: Vuelve el béisbol en Taiwán tras la pandemia

“Ha pasado un mes desde el inicio de los juegos el 11 de abril. Con la unidad y cooperación de gobierno y la gente, la epidemia en Taiwán ha cedido. ¡Bienvenidos de vuelta, aficionados!”, dijo la liga china en su página de internet.

En la jornada del viernes se pudieron ver algunos espectadores en los partidos del béisbol de Taiwán. La fanaticada del

Fubon Guardians en el Xinzhuang Baseball Stadium al celebrar el jonrón de Kao Kuo-Lin. La afición también se hizo presente en el Taichung Intercontinental Baseball Stadium en el encuentro entre Brothers CTBC y Rakuten Monkeys

Kao Kuo-Lin (高國麟)hits his 2nd HR of the night! Extending the @FubonGuardians lead to 6! #CPBL #CPBLwithFans #BaseballwithFans #LiveBaseball pic.twitter.com/B8LDRrJNi5

PUMPED!!!

Huang Tsu-Peng (黃子鵬) gets out of the jam for the @RakutenMonkeys and keeps the 2-run lead!

We head into the 8th, #RakutenMonkeys lead the @CTBC_Brothers, 5-3#CPBL #CPBLwithFans #BaseballwithFans #LiveBaseball pic.twitter.com/FJLrngVlFG

— CPBL 中華職棒 (@CPBL) May 9, 2020