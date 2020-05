Los clubes de la Premier League acuerdan la vuelta de entrenamientos con contacto

mayo 27, 2020 - 9:20 am

Los clubes de la Premier League votaron este miércoles «de forma unánime» por la vuelta de los entrenamientos con contacto, en lo que supone un paso más hacia el regreso del campeonato.

Los 20 clubes que componen la liga se reunieron este miércoles por videoconferencia para votar el paso a la fase 2 de los entrenamientos, después de recibir el visto bueno del Gobierno británico hace unos días.

En este escenario se permitirán las entradas a ras de suelo (prohibidas hasta el momento), aunque se recomienda que se «minimice cualquier contacto innecesario».

«La prioridad de la Premier League es la salud y el bienestar de todos los participantes. Se han puesto en marcha estrictos protocolos médicos para asegurar que el campo de entrenamiento es el sitio más seguro posible», dijo la Premier en un comunicado.

Los jugadores seguirán sometiendo dos veces por semana a los test. Este lunes se les realizó la primera tanda y se espera que los resultados se conozcan a lo largo de la tarde de este miércoles. En los realizados la semana pasada, del total de 1.750 personas testadas, solo ocho dieron positivo.

La entrada a esta segunda fase de los entrenamientos ha sido acordada tras conversaciones con los clubes, los jugadores, los entrenadores, la PFA (Asociación de jugadores) y el Gobierno.

Mañana se volverán a reunir los entes implicados en el campeonato para hablar sobre los siguientes pasos del proyecto reinicio de la liga. El optimismo ante la satisfactoria vuelta de la Bundesliga y los pocos casos registrados tras los análisis han facilitado que pueda confirmarse una fecha definitiva para la vuelta de la Premier a finales de esta semana.

Premier League Shareholders today voted unanimously to resume contact training, marking another step towards restarting the Premier League season, when safe to do so

Full statement: https://t.co/mZmkUHoStp pic.twitter.com/E90KCAIgH4

— Premier League (@premierleague) May 27, 2020