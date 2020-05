Los Chiquinquireños estrenan «La Corona de Jesucristo» para enviar un mensaje de fe al mundo por el COVID-19

mayo 25, 2020 - 5:22 pm

La agrupación gaitera Los Chiquinquireños unen sus voces en esta ocasión para cantarle de nuevo a la fe y enviarles un mensaje al mundo entero que ha sido golpeado por el Coronavirus con el tema «La Corona de Jesucristo», interpretada por Neguito Borjas y El Colosal Ricardo Cepeda.

«La corona de ese virus no tiene más poder que la corona de nuestro señor Jesucristo», recita uno de los versos de la canción.

Este es el cuarto tema que lanza la agrupación como parte de su disco del año 2020. Los cantautores convirtieron en versos gaiteros hechos de la vida real.

«Hoy las calles están solas, no se ven niños jugando, el planeta está llorando. El encierro nos controla, la escena es conmovedora, ven a nosotros Señor. Dios tu tienes el control, te estamos necesitando», interpretan los gaiteros, y asimismo agregan: «Solo aquel que tenga fe y sepa que hay un Dios vivo, que nos da amparo y abrigo gritará no temeré. Voy a decirlo e insisto no hay virus en quien creer, quizás no lo has visto, tienes que saber, que la única corona que tiene poder es la Corona de Jesucristo».

Esta es la edición número 22 de los Chiquinquireños, quienes le cantan a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá desde hace más de 20 años.

Ivanovy Bracho

Noticia al Día