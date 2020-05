Los 30 días de plazo que Trump dio a la OMS para que mejore avances sobre el covid-19 o le retirará el apoyo

mayo 19, 2020 - 9:34 am

Pese a que desde el pasado mes de abril comenzaron las fricciones entre el gobierno de Estados Unidos y la OMS, tanto que se congeló el financiamiento, el pasado lunes 17 de mayo, el tema volvió a surgir y tomó un giro con la carta enviada al Dr. Teodros en donde le dan 30 días para que mejore el trato al Covid-19 o le retirarán el apoyo. La OMS realizó una Asamblea de emergencia.

Trump y su gobierno acusan a la OMS de estar del lado de China, tener un pobre desempeño durante la pandemia y caer en errores repetidos.

Mediante su cuenta de Twitter este 18 de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump, difundió una carta dirigida al doctor Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Sañud (OMS).

Dicha misiva contiene un ultimátum y una advertencia, en caso de no cumplirse, Trump retirará de manera definitiva el apoyo económico a la OMS.

«Si la OMS no se compromete a realizar importantes mejoras sustanciales dentro de los próximos 30 días, haré que mi congelación temporal de la financiación de EE.UU. a la OMS sea permanente y reconsideraré nuestra membresía en la organización»

Previamente, Donald Trump afirmó que la OMS «hizo un trabajo muy triste» respecto al coronavirus y que es «una marioneta de China». «Estados Unidos le paga [a la OMS] 450 millones de dólares al año. China le paga 38 millones de dólares al año. [La OMS] es una marioneta de China», aseveró el presidente.

De llegarse a concretar esta amenaza de retiro del apoyo financiero, sería una catástrofe para la OMS justo en tiempos de pandemia porque no tendría suficientes recursos para hacerle frente al virus en el mundo.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha tratado de calmar las aguas durante este tiempo. “Una vez hayamos pasado la página de esta epidemia, debe haber un momento para mirar hacia atrás y comprender cómo surgió esta enfermedad y cómo propagó su devastación tan rápidamente en todo el mundo, y cómo todos los involucrados reaccionaron a la crisis. Pero ahora no es ese momento”, dijo hace semanas, cuando el presidente de EE UU comenzó su ataque a la OMS.

Los 194 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunieron este lunes por primera vez a distancia para intentar coordinar la respuesta a la pandemia de coronavirus, un encuentro bajo amenaza de confrontación directa entre

En el inicio de la Asamblea, el director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que la Organización que preside «hizo sonar rápidamente la alarma» ante la emergencia del coronavirus. «La pandemia dejó cruelmente a la luz las divisiones geopolíticas», agregó Adhanom ante los 194 miembros de la AMS.

«Le contamos, minuto a minuto, cuáles son las principales decisiones y declaraciones que se dan durante esta asamblea».

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020