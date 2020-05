Lewis Hamilton ve el retraso de la F1 como una «bendición»

mayo 9, 2020 - 6:59 pm

El séxtuple campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton se siente «más fresco que nunca» con el retraso del inicio de la temporada de Fórmula 1 como consecuencia del nuevo coronavirus, «una especie de permiso sabático» que es «casi una bendición» para el piloto británico de 35 años.

El vigente campeón del mundo explicó, en un video difundido por su escudería Mercedes, que su ausencia forzosa de los circuitos, debido a la anulación o aplazamiento de las 10 primeras carreras de la temporada (de un total de 22), lo que implicará que el campeonato no comenzará antes de julio, es «casi una bendición de una cierta manera, ya que permite apreciar aún más las cosas que amamos y lo que hacemos».

Con esta pausa, Hamilton, que busca igualar el récord de siete títulos que tiene el alemán Michael Schumacher, dijo sentirse «más fresco y más sano que nunca».

«Hubo momentos a lo largo de los cinco últimos años en los que me decía que un descanso sería bueno para mi cuerpo y para mi espíritu», dijo el británico.

«Para un atleta en sus mejores años nunca es bueno tomarse un año de descanso, pero se nos ha regalado una especie de permiso sabático y lo aprecio», añadió.

La temporada de Fórmula 1 debería comenzar normalmente el 5 de julio con el Gran Premio de Austria en Spielberg, a puerta cerrada para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Para Hamilton, que no ha participado en ninguna de las carreras virtuales organizadas desde el inicio del confinamiento mundial, la perspectiva de correr sin público procura «un sentimiento real de vacío porque los aficionados forman parte de la carrera». «No sé hasta qué punto será apasionante para la gente que lo mire por la televisión, pero será mejor que nada», concluyó.

Training hard 💪

Future planning 👀

Learning a new language 💬

Attempting his own Gran Turismo lap record challenge! 🎮

Catching up with @LewisHamilton to talk positive thinking, staying busy, keeping healthy and more!

Full video 👉 https://t.co/7eKmdyHGVz pic.twitter.com/wCZBROUA9J

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 9, 2020