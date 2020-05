Lady Gaga y Ariana Grande estrenan video de ‘Rain on me’

mayo 22, 2020 - 1:48 pm

El nuevo video del tema ‘Rain on Me’ es parte del nuevo álbum de Lady Gaga ‘Chromatica’, cuya primera canción vio la luz a inicios de febrero

La cantante norteamericana Lady Gaga sigue enloqueciendo a sus fans en las redes sociales y ea que luego de estrenar hacer pocas horas el sencillo de ‘Rain on me’ con Ariana Grande ‘Rain on Me’, ahora lanzaron en vídeo del tema.

Las dos divas anunciaron que el audiovisual ya está disponible para todos a través de sus perfiles de Twitter.

Las cantantes han celebrado la noticia con sus fans y compartido mensajes de cariño en sus redes. Ariana Grande escribió: «Esto no es real. Quiero mucho a esta mujer increíble». Lady Gaga también mostró su emoción: «Gracias por recordarme que soy fuerte. Estoy muy emocionada. Te quiero y aprecio mucho». Pero, no se olvidó de sus ‘little monsters’: «Sin ustedes no sé cómo sobreviviría».

Lady Gaga reveló a finales de abril el listado de canciones que formarán parte de su próximo disco, ‘Chromatica’, que incluirá colaboraciones con Ariana Grande, Elton John y Blackpink, y que iba a lanzarse ese mes, pero tuvo que posponerse por el coronavirus. El anuncio de los temas llegó horas después de que la cadena de supermercados Target, una de las más importantes de Estados Unidos, publicara en su página web todos los títulos de las canciones sin previo aviso, lo que llamó la atención de los seguidores.

El primer sencillo de ‘Chromatica’, llamado ‘Stupid Love’, se estrenó en a finales de febrero como la primera canción original que Gaga publica -exceptuando las composiciones para la película ‘Ha nacido una estrella’- desde su álbum ‘Joanne’, de 2016, y el primer tema completamente pop desde que lanzara ‘Artpop’ en 2013, tras éxitos como ‘Poker Face’ o ‘Born This Way’.

