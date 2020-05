La Vuelta ciclista a Gran Bretaña fue pospuesta para 2021

mayo 24, 2020 - 2:10 pm

La Vuelta ciclista a Gran Bretaña, que debía disputarse entre el 6 y el 13 de septiembre, fue anulada para el 2021 debido a la pandemia de coronavirus, anunció su organización este jueves.

«Tras consultas con British Cycling (federación), accionistas regionales, patrocinadores y socios de la carrera, se tomó la decisión», precisó el comunicado.

«En el Reino Unido existen dudas sustanciales sobre el hecho de organizar eventos a gran escala y públicos, así como reagrupamientos como la Vuelta a Gran Bretaña», añadió la organización.

La carrera es habitualmente seguida por más de 1,5 millones espectadores. «Mantener la carrera sin público o con reglas importantes de distancia social no sería muy complicado, pero iría en contra de todo lo que es el ciclismo, como espectáculo gratuito y accesible», añadió.

El recorrido previsto para la edición de 2020 se utilizará para la de 2021, probablemente del 5 al 12 de septiembre, siempre que la Unión Ciclista Internacional apruebe estas fechas, con una llegada final a la ciudad escocesa de Aberdeen.

Today we have taken the decision to postpone this September's edition of the Tour of Britain 🇬🇧

Please visit our website for more news on what this means for our fantastic route from Penzance to Aberdeen, which will now take place in 2021.#TourofBritain 🔴🔵⚪

— Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) May 14, 2020