La UFC dio a conocer su cartelera para el mes de mayo

mayo 3, 2020 - 8:30 pm

El presidente de la UFC, Dana White, anunció las carteleras oficiales de los eventos de la UFC Fight Night que van a celebrarse el 13 y 16 de mayo, en Jacksonville (Florida), pero sin espectadores.

Las dos veladas son parte del esfuerzo de la UFC para reanudar las operaciones normales, después de haber sido suspendidas el pasado marzo por la pandemia del coronavirus.

El trabajo de la UFC incluye tres eventos en vivo en un periodo de tiempo de ocho días, comenzando con la UFC 249 el 9 de mayo.

La pelea en la división de los pesos semipesados entre Anthony Smith (33-14) y Glover Teixeira (30-7) encabezará la UFC Fight Night el 13 de mayo. Una pelea de peso pesado entre Alistair Overeem (45-18) y Walt Harris (13-7) encabezará la UFC Fight Night el 16 de mayo.

Las dos veladas estaban originalmente programadas para diferentes fechas y lugares, antes de los aplazamientos debido a la pandemia.

Smith enfrentaría a Teixeira el 25 de abril en el estado natal de Smith, en Nebraska, mientras que Overeem y Harris debían encabezar un evento el 11 de abril, en Portland (Oregon). White dijo el mes pasado que los tres eventos en mayo se llevarán a cabo sin una audiencia en vivo.

El UFC se ha visto obligada a posponer un total de seis eventos, pero ha insistido en que será la primera organización deportiva importante en regresar, y aún tiene su calendario completo de 42 que estaban programados celebrarse en el 2020.

UFC will be the first sport back and it’s happening May 9, 13 and 16 in Jacksonville, Florida. I’m excited for the rest of the sports world to join us! Let’s get back to work America! pic.twitter.com/83qKfEuQhG

— danawhite (@danawhite) May 2, 2020