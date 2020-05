La tristeza del viejo Víctor: La cuarentena en primera persona

mayo 12, 2020 - 6:46 pm

El viejo colgó una hamaca en la enramada del patio. Ha olvidado las matas del jardín y las del callejón. Una silla que estaba reparando quedó a medias. Apagó el viejo reproductor de CDs que le regaló la hija cuando vino de Miami y donde perenne, como una letanía, se escuchaba a Antonio Aguilar y su «Triste recuerdo». «Ha perdido el apetito, está muy apagaito», le dice por teléfono a su tía la menor de sus hijas. «No lo molestes, déjalo tranquilo, mi hermano es así, le dan esas etapas que se pone callado, melancólico», le aconseja.

Ayer el nieto, Fernandito, lo buscaba lanzándole la pelota al pecho. Se la quedó esperando de vuelta, las gracias del abuelo emulando a Messi, sus risas con los engaños. Los palos de escoba que hacen de portería se los carcome la soledad.

«Abuelo está enfermo», dice, «No está enfermo, está triste», «Eso es una enfermedad dijeron en la Tele, mami».

La cena la dejó enterita. Su hija le preparó las arepas como le gustan: rellenas de «perico», donde resaltan el olor del cebollín, los ajicitos dulces y esa fragancia del tomate maduro, todo revuelto en el huevo que se hace oloroso, irrestible.

El vecino Armando José lo llamó desde el portón. «¡Epale, viejo Víctor, vamos a echar una mano de dominó!». «No tengo ganas de jugar», «Venga entonces y conversamos un poco», «tampoco tengo ganas de conversar», «No sea pendejo, Viejo Víctor, venga, mire «, le muestra una botella a la mitad de Cocuy de penca larense. Transparente, clara y limpia. Lo sobrecogió la llama en la garganta, el picor en la lengua, el vapor entrando por los huecos de la nariz al final del paladar. «Vamos a tomarnos ese poquito de miche», dice, mueve el cuerpo desperezándose, se sujeta del borde de la hamaca, logra ponerse de pie. «¡Bendito sea, Dios, va a beber con Armando!», dice la hija, «Cuando iba a pensar yo que me daría tanta alegría que tomara aguardiente», dice la hija mayor, Eladia.

Uno frente al otro se sientan bajo el árbol frondoso. Armando José abre la conversa con el tema central de todo anciano en este país «ayer me llegó el bono, compadre ¿y a usted?», «No he revisao, seguro ahí lo tengo», «Eso es una tontería, pero, peor es nada», «¿terminará esta vaina, compadre?», «o terminamos nosotros», se le sueltan las palabras dolorosas de la garganta incendiada por el licor. Hablan de las cosas que el mundo habla. Un castigo por tantas vainas malas que hemos hecho. Las profecías bíblicas. El fin del mundo. La botella va por los últimos dos tragos. «Qué le pasa, compadre, no se eche a morir», «ese es el asunto, Jose Armando, mire yo viví pensando que cuando la muerte se apareciera en esta puerta, era porque venía por mi, total hemos vivido bastante, una tarde de estas viendo la calle tan callada, que ni perros había, pensé que ahora si la muerte se le ocurre venir, pues viene por todos, esa vaina me ha jodido, José Armando», «Ay coño, compadre, y usted se pone a pensar en esa vaina». El silencio se vuelve con el penúltimo trago. La pelota del nieto rueda y desemboca en la entrada del callejón. El viejo se levanta ágil, ríe, su compadre hace lo mismo, van por el balón, son Messi y Cristiano. El nieto siente que le brinca el pecho de alegría, de emoción. El abuelo detiene «la esférica» como dicen los narradores de fútbol, observa la compostura de su compadre y vecino y amigo de toda la vida, le nota desbalanceado, descuidando el flanco derecho, el nieto adivina la jugada, espera la chuta gloriosa de su abuelo, de su héroe, mueve la pierna derecha con la agilidad de un galáctico, suelta la patada, el balón avanza con efecto, el vecino José Armando no tiene tiempo, ni vista, ni reflejos, ¡gol, gol, gooool», grita el nieto y corre a los brazos de su abuelo que ha vuelto.

«Y qué bicho le picó, compadre», «pues, el aguardiente me puso a pensar que la muerte anda ocupada bien lejos y si viene, aquí la espero pa’ que sepa lo que es un hombre arrecho».

Josué Carrillo