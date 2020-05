La rapera Cardi B dice sus verdades y enfrenta la falsa belleza en las redes sociales (Videos)

mayo 28, 2020 - 1:16 pm

Esta rapera que viene de los bajos fondos donde tuvo que bregar con pandillas drogas, pero, gracias al arte logro superarse, enfila sus baterias contra las falsedades de las redes sociales sobre la belleza de las mujeres.

Acusa Cardi B que en ese medio no todo lo que se ve es cierto, que existen muchos trucos y engaños para hacer ver cuerpos perfectos donde no existen.

Belcalis Almánzar (Nueva York, Estados Unidos, 11 de octubre de 1992), o mejor conocida como Cardi B, es una rapera, compositora y actriz estadounidense. Criada en El Bronx, Cardi B formó parte de diversas pandillas callejeras, lo que conllevó a que tuviese una infancia y adolescencia sumamente turbulenta, incluso llegando a sufrir violencia de género de parte de uno de sus novios. A los 19 años, consiguió trabajo como estríper y por ello se sometió a numerosas cirugías plásticas para obtener mayores propinas.

En 2013, comenzó a ganar popularidad en las redes sociales, y en 2015 finalmente alcanzó a la fama protagonizando la sexta temporada del programa de telerrealidad Love & Hip Hop: New York. Su nombre artístico es una abreviación de su apodo de la infancia, Bacardi.

Tras haber lanzado dos mixtapes a través de sellos independientes, Cardi llamó la atención de los ejecutivos de Atlantic Records y firmó un contrato discográfico a inicios de 2017. En junio de ese año, hizo su debut con «Bodak Yellow», el cual se convirtió en un éxito tras alcanzar el puesto número 1 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, lo que hizo de Cardi la segunda rapera en la historia en conseguirlo como solista.6​7​ Su racha de éxitos continuó con los sencillos «No Limit», «MotorSport» y «Finesse», que ingresaron a los diez primeros del Billboard Hot 100. El 6 de abril de 2018, Cardi lanzó su álbum debut Invasion of Privacy, que debutó en la primera posición del Billboard 200 y recibió el premio Grammy al mejor álbum de rap. Del disco fue lanzado también el tema «I Like It» junto a Bad Bunny y J Balvin, el cual llegó a la cima del Billboard Hot 100, hecho que convirtió a Cardi en la primera rapera de la historia en conseguir dos éxitos número uno como artista principal, récord que más tarde extendería a tres con su colaboración en la canción «Girls Like You» de Maroon 5, que también alcanzó la primera posición.

Por otra parte, entre sus reconocimientos, Cardi ha recibido un premio Grammy, cuatro American Music Awards, cuatro BET Awards, once BET Hip Hop Awards, siete Billboard Music Awards y cuatro MTV Video Music Awards.10​11​12​ También ha sido nombrada por medios como The Hollywood Reporter y Billboard’ como la «actual reina del hip hop». Desde 2017, está casada con el rapero Offset, con quien tiene una hija.

