“La generosidad de la gente, esa es la providencia de Dios y de eso nos hemos mantenido”: sacerdocio en tiempos de cuarentena

En el municipio Jesús Enrique Lossada (JEL) la fe cristiana se ha fortalecido, las familias reunidas rezan y mantienen la comunión a pesar de no poder reunirse o congregarse en la iglesia. Un miembro de la comunidad católica local habló con Noticia al Día e invitó a la sociedad a mantenerse firme en la oración

Desde el inicio de la cuarentena la iglesia católica hizo una pausa en sus funciones, cesaron todas las actividades eclesiásticas a nivel mundial, comenzando desde El Vaticano, lo que ha impactado directa e indirectamente en todos los miembros del clero.

Como bien es sabido, los religiosos de oficio no tienen ingreso fijo como cualquier trabajador normal, ellos se mantienen con las ofrendas dadas por los fieles, pero sin misas, ni celebración de los otros sacramentos ¿cómo están haciendo los sacerdotes para sobrevivir actualmente?.

Noticia al Día conversó con el padre Yarwin Machado, conocido popularmente como ‘Papacheo’, sacerdote Carmelita miembro de la parroquia Santa Mónica de La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada (JEL), quien aseguró que “han sido tiempos difíciles, pero lo importante es no perder la fe, nosotros afortunadamente hemos visto la generosidad y el desprendimiento de la gente, muchas personas nos colaboran con comida para poder alimentarnos nosotros los sacerdotes, esa es la providencia de Dios y de eso nos hemos mantenido”.

El sacerdote indicó que “afortunadamente el pueblo de Lossada es muy receptivo y su gente es muy dada, los feligreses siempre se muestran preocupados por nuestro bienestar y nos colaboran con lo que Dios les permite, aunque nos dicen –padre, si les hace falta algo nos avisan- nosotros primeramente le oramos mucho a Dios” expresó.

Iglesia redimensionada

A decir del padre Machado, en la iglesia católica todo se ha redimensionado en la actualidad, ya que las personas no se pueden congregar en el templo sagrado “los fieles hoy día escuchan la misa por la radio, que en esta parroquia es transmitida todos los domingos a las 8:00 de la mañana por la emisora Concepción 88.9, algunas veces en vivo y en otras oportunidades es pregrabada por cuestiones de interrupción del servicio eléctrico. Lo importante es que nunca falte la emisión de la misma, que dura una hora” aseveró.

Con entusiasmo el sacerdote indicó que la transmisión radial de la eucaristía tiene mucha audiencia, mucha receptividad, “el pueblo de Lossada es ferviente seguidor de la iglesia y sus costumbres” expresó el vocero.

Ciertamente, cada mañana dominical la transmisión de la hora santa resuena a todo volumen por las calles lossadeñas. Hay quienes escuchan la misa mientras se toman su cafecito o comparten el desayuno en la mesa con la familia, algo que nunca antes se había visto en la localidad.

El teléfono, medios de comunicación y redes sociales: nueva opción

La comunidad católica también busca ver la misa por la televisión o por las redes sociales, “aquí en nuestra parroquia anteriormente era transmitida en vivo vía Instagram Live, pero desafortunadamente por problemas de señal telefónica y de internet deficiente no se ha podido retomar esta opción, antes transmitíamos los rosarios, Vía Crucis, Vía Lucis y cada actividad que pudiéramos. La gente se conectaba y tenía su espacio para disfrutar de las actividades de la iglesia. Los medios y las redes hoy en día han sido de muchísima utilidad para mantener la interacción entre la sociedad y la iglesia” afirma el clérigo.

De igual modo aclaró que “mucha gente nos pregunta cuándo vamos a abrir la iglesia, dicen que les hace falta ir a la casa de Dios o que necesitan de Cristo, pero nosotros animamos a los fieles a través de enlaces telefónicos, vía Whatsapp, cada grupo de apostolado tiene su grupo de Whatsapp y usamos esa vía para compartir un mensaje de aliento, la palabra, hemos estado muy activos en ese sentido”.

Misa sin audiencia

Algo que llama mucho la atención en la sociedad católica que no puede asistir al templo sagrado durante esta época de cuarentena es saber cómo se encuentra el Santísimo. En este sentido, el padre aclara que jamás queda solo, “en esta parroquia Santa Mónica somos tres sacerdotes y por ahora nos toca celebrar la misa entre nosotros mismos o solos, y es difícil, pero entendemos que esto es parte de las pruebas que nos pone Dios y aferrarnos a la fe siempre será la mejor opción” dijo.

¿Ha crecido la fe del pueblo en tiempos de cuarentena?

El hecho de ver que ahora las personas buscan refugiarse más en Dios es visto como ganancia por el clero, “la fe de nuestro pueblo no se ha decaído por esto que estamos viviendo, más bien se ha fortalecido, incluso en los momentos más difíciles la iglesia católica se ha fortalecido en la fe, la gente busca de Dios, hay una sed de Dios muy tremenda” asegura el sacerdote, al tiempo que aclaró “aquí hemos visto como los grupos de apostolados y los laicos lo están aplicando en sus casas, haciendo rosarios en familia, compartiendo lecturas bíblicas, la palabra de Dios, y eso claro que nos alegra como iglesia”.

“Hoy día se fortalece más la fe por estos momentos difíciles, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos sino hasta que vivimos situaciones difíciles entonces, ahora como no tenemos esa posibilidad de poder venir a la iglesia y compartir la misa, de comulgar al santísimo, eso le está haciendo falta a la gente, comer a Jesús, beber su sangre y comer su cuerpo, porque eso es alimento espiritual y como no lo tienen, lo valoran más” indicó el padre Machado.

Sacramentos en pausa

“Matrimonios, comuniones, bautizos, todo eso está paralizado, hasta que esta situación de alarma pase porque no podemos arriesgar la salud de nuestro pueblo ni la nuestra. El mismo día que el gobierno decidió implementar la cuarentena, ya en horas de la tarde la iglesia se estaba pronunciando para suspender todo tipo de acto que se celebra en la comunidad católica, de culto, para evitar riesgos de contagios” informó el presbítero.

En cuanto a las comuniones, el cura indicó que se están manejando al estilo de la escuela en casa, y a través de la mensajería instantánea, se ha mantenido la interacción con los menores y sus representantes, considerando la prohibición de realizar un acto formal de comunión.

“A la parroquia ha venido mucha gente a solicitar todo esto, bautizo, comuniones… pero las personas comprenden” expresó el entrevistado.

Una palabra de aliento

“Como iglesia pedimos mucho por nuestros bienhechores para que Dios les bendiga y les multiplique toda su generosidad para que sigan ayudando a otros, a los fieles devotos los invitamos a que se mantengan en casa, compartan evangelio, que mantengan la fe arraigada y compartan más como familia, como yo sé que hasta ahora lo han venido haciendo, que Dios les permita unirse cada vez más como familia. Es importante que sigan en sintonía con la oración pues, la oración que se eleva Dios la escucha, esa es la comunicación ideal entre Dios y nosotros. A veces quizás no vemos los resultados al instante, pero Dios está con nosotros, sufre y padece con nosotros, pero también nos fortalece y nos sostiene para no desfallecer. Ánimo, Dios les bendiga”.

Con estas palabras el sacerdote invitó a la sociedad a mantenerse apegados a la oración en esta época de dificultades que atraviesa la población mundial.

