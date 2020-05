La final de la Copa de Inglaterra se celebrará el 1 de agosto

mayo 29, 2020 - 11:32 am

Tras el anuncio el jueves del regreso de la Premier League el 17 de junio próximo, la federación inglesa de fútbol (FA) anunció este viernes el calendario para terminar la Copa de Inglaterra, incluida la final, el 1 de agosto.

Interrumpida por la crisis del nuevo coronavirus, la FA Cup se reanudará si las condiciones sanitarias lo permiten el 27 y el 28 de junio con unos cuartos de final 100% Premier League.

Las semifinales han sido programadas el 11 y el 12 de julio, previas a esa final del 1 de agosto, que suele poner conclusión a la temporada en Inglaterra.

Eso significaría que el campeonato estaría ya terminado en esa fecha y que las nueve jornadas restantes serían disputadas en siete semanas.

La FA no precisa los lugares de los partidos y se plantearía agruparlos en Wembley a puerta cerrada, pero la perspectiva de encuentros en terreno neutral en cuartos y semifinales no convence a los clubes.

En cuartos de final, el partido más atractivo, Leicester-Chelsea, enfrenta a los equipos que ocupan la tercera y la cuarta plaza actualmente en la Premier.

Sheffield United (7º) debe recibir a Arsenal (9º), mientras que los dos Manchester juegan como visitantes: City en Newcastle (13º) y United en el campo del último de la Premier, Norwich.

El City ha conquistado cuatro de las últimas cinco ediciones de la Copa de Inglaterra. El Liverpool es el máximo ganador de la FA Cup con ocho títulos, seguido por los ciudadanos con siete.

Some provisional dates for your diary… 👀#EmiratesFACup

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 29, 2020