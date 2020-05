La felicidad de Roxana Díaz, una venezolana exitosa y valiente (Video)

mayo 4, 2020 - 11:15 am

Nuestra Roxana Díaz es un ejemplo de mujer luchadora, de valiente, de las que no se rinden y saben batallar. El pasado no debe ni recordarse al ver la vida armoniosa que lleva en su hogar. Ha encontrado un hombre quien la valora y la ama, sobre él expresa en su cuenta de IG: «Dios y la vida me ha bendecido muchas veces y tú @carlosghaydon eres una de ellas!

Se que hoy tienes muchos sentimientos encontrados, se que una parte de ti está muy triste por la partida de tu viejito, pero el desde donde esté va a bendecirte y cuidarte siempre! Hoy es tu cumpleaños mi amor, a pesar de las situaciones por las que nos encontramos, tienes motivos para echarle pichón y sonreír!

La vida es un rato y hay que encontrar el lado positivo a todo, tenemos amor, tus hijos, tu familia que te ama!

Te deseo toda la felicidad de este mundo mi amor!»

Su hija Barbara Valentina Haydon Díaz recibe ese aire de felicidad a diario. Bravo por esta venezolana echada pa’ lante pues!.