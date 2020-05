La espeluznante confesión del futbolista turco Cevher Tokta: Asesiné a mi hijo de cinco años por tener coronavirus

mayo 13, 2020 - 11:09 am

El futbolista turco Cevher Toktas, que milita en el Bursa Yildirim Spor de divisiones inferiores, se entregó a la policía y confesó haber asesinado a su hijo de cinco años después de que este contrajera el coronavirus.

Según detallan medios europeos, el niño ingresó a un hospital de Bursa, al noroeste de Turquía, el pasado 23 de abril, aquejado de tos y fiebre alta. Los médicos lo pusieron en cuarentena a ambos.

Tras un primer examen, el pequeño Kasim fue hospitalizado con la sospecha de que había contraído el coronavirus. Cevher Toktas, quien había permanecido junto a él, salió de la habitación ese mismo día y contó que su hijo estaba empeorando. Intervenido por médicos, fue llevado rápidamente a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, el pequeño Kasim no pudo salvarse a pesar de todos los esfuerzos después de aproximadamente dos horas. El día después fue enterrado en el cementerio Hamitler.

Once días más adelante, el futbolista admitió que había asfixiado a su hijo porque no le caía bien y que tuvo una crisis nerviosa en el hospital.

El defensa central declaró que su hijo comenzó a toser dos semanas antes del incidente: «No llevé a mi hijo al hospital debido a las medidas por el coronavirus».

Con total frialdad, Cevher habló del momento del asesinato: «Presioné la almohada sobre mi hijo, que estaba acostado de espaldas en la cama. No levanté la almohada durante unos 15 minutos. Mi hijo resistió un tiempo», contó. «Comencé a llamar al médico. Luego, el médico y los enfermeros llegaron a la habitación. Le llevaron a la unidad de cuidados intensivos», confesó.

«Mientras estaba sentado en mi casa con mi esposa en la noche del 4 de mayo, pensé en lo que estaba sucediendo y me molestó. Salí de mi casa diciéndole a mi mujer que tenía algo de trabajo», dijo.

«Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero.. La razón por la que maté a mi hijo ese día es simplemente porque no lo amaba. No tengo ningún problema de salud ni psicológico. No tengo ningún problema con mi esposa y mi otro hijo», aclaró el deportista.

Por matar a su hijo contagio por coronavirus, el futbolista turco Cevher Toktas, quien fue detenido, será juzgado por homicidio en Turquía, donde podría recibir hasta cadena perpetua por asesinar a su hijo, con síntomas de coronavirus. El tribunal también ordenó una autopsia en el cuerpo de Kasm.

