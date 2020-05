‘La Armada no está vigilando los ríos de la frontera con Venezuela’, dice oficial colombiano

mayo 12, 2020 - 8:08 am

“Inexplicable”. Así calificó el representante del Vichada Óscar Camilo Arango lo sucedido con tres lanchas artilladas de la Armada que se ubicaban en un Puesto de Control Fluvial amarradas a la orilla del río Meta, en el departamento del Vichada, pero que en la madrugada del sábado resultaron en Venezuela.

De acuerdo con un comunicado de la Armada Nacional, y según versión preliminar, el hecho se presentó “cuando el centinela encargado de la seguridad de los botes se percata que, por efectos de la fuerte corriente, las embarcaciones son arrastradas por el río, sin tener la oportunidad de recuperarlas. Ante esta situación, se ordenó el desplazamiento de Unidades de la Fuerza Naval del Oriente de la Armada de Colombia para la recuperación de los botes”.

Frente a este tema, el representante Arango, quien en varias oportunidades había advertido problemas en el ejercicio de la soberanía en esta zona, señaló que, además de eso, queda comprobado que “la Guardia Bolivariana de Venezuela patrulla las 24 horas el río Orinoco y nosotros con horario de oficina”.

¿Cómo explica uno que a la Armada Nacional se le vayan tres lanchas con armamento?

Yo tengo Familia en las Fuerzas Armadas. Lo primero que le enseñan a uno en la escuela es a cuidar sus armas. Es que las armas son como su novia, es como cuidar a su esposa. Cómo se van a ir tres embarcaciones con todo el armamento y la munición. Y lo más grave de todo es que lleguen a Venezuela donde siempre hemos criticado ese Gobierno y poner en estos momentos al Presidente en ridículo, al ministro de Defensa en ridículo, por la incompetencia de un oficial.

Ellos no son boy scouts. Dónde queda la institucionalidad, dónde queda el honor. Es que se fueron elementos de combate con la bandera de Colombia, con los emblemas de la Armada.

¿A qué se puede deber esa situación?

Esta es la total desmoralización de las fuerzas allá, porque hay un oficial incompetente como es César Pineda (director de la Armada en Vichada), que lo único que hace es estar en su oficina encerrado. Ni siquiera asiste a reuniones, no hay vigilancia de nuestra soberanía. Además de eso queda comprobado que la Guardia Bolivariana patrulla las 24 horas el río Orinoco y nosotros con horario de oficina.

¿Colombia no está cuidando su frontera con Venezuela en Vichada?

Claro, yo radiqué una carta dirigida al ministro Carlos Holmes Trujillo en la que le digo que, en Vichada, en la frontera no se está haciendo un trabajo de soberanía. Los buques y las lanchas rápidas no están activas las 24 horas. No se está trabajando, hermano, todas las quejas que hay contra la Armada en el Vichada. Es responsabilidad de la armada velar por la seguridad de los ríos. Ellos son los que tienen que estar patrullando.

Quedamos ante la burla de un país como es Venezuela que tiene nuestros elementos, nuestras armas

¿Ahí cómo queda el gobierno colombiano frente a Venezuela?

Quedamos ante la burla de un país como es Venezuela que tiene nuestros elementos, nuestras armas. Es como si un piloto de la Fuerza Aérea deja su helicóptero prendido y sale y se va. Pone en riesgo nuestra seguridad nacional. Imagínese donde ese armamento hubiera caído en manos del Eln. Muy grave.

¿Ha pensado en un debate de control político frente al tema?

Mañana voy a radicar una solicitud de debate de control político, en la Plenaria de la Cámara, al ministro de Defensa y al contra almirante César Pineda, para que nos cuente qué fue lo que pasó.

