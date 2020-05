Kurt Busch se quedó con la pole de la NASCAR de Charlotte

mayo 24, 2020 - 7:39 pm

Kurt Busch ganó la pole de la NASCAR Coca-Cola 600 en Charlotte Motor Speedway, tercera carrera tras el regreso de la categoría a la actividad.

En una nueva presentación del NASCAR tras su parate por la inactividad, la de Charlotte fue la primera tanda de clasificación que se realizó. Durante la sesión cada piloto tuvo tan solo una vuelta para conseguir su registro clasificatorio sin la presencia de entrenamientos previos.

Busch logró quedarse con la pole position luego de estampar una vuelta de 29s.790 milésimas.

El piloto del Chip Ganassi Racing superó por tan solo nueve milésimas al multicampeón Jimmie Johnson, y su compañero de equipo Matt Kenseth se ubicó cuarto a 57 milésimas de la punta. El top 3 lo completó Chase Elliot, a 44/1000.

Se supone que el domingo anterior al Día de los Caídos es una mezcla heterogénea de deportes de motor que comienza con la Fórmula Uno en el Gran Premio de Mónaco, luego en IndyCar y las 500 millas de Indianápolis, seguido de NASCAR y su carrera más larga del calendario.

La pandemia de coronavirus ha eliminado la primera parte del calendario de la F1 y, al igual que IndyCar, todavía está esperando comenzar su temporada. Roger Penske, el nuevo propietario de Indianapolis Motor Speedway, ha trasladado el Indy 500. Es la primera vez desde 1946 que el 500 no se ejecuta el fin de semana del Memorial Day.

NASCAR pudo avanzar para su tercer evento de la Copa en siete días bajo un plan de salud aprobado por funcionarios estatales que permitió que el deporte se reanudara después de un paréntesis de 10 semanas. NASCAR corrió tres eventos en Carolina del Sur, y el Coca-Cola 600 inicia cuatro días consecutivos de carreras en Charlotte.

Matt Kenseth, en su tercera carrera desde que Ganassi lo retiró de su retiro, se clasificó cuarto en un buen comienzo para la organización. Tyler Reddick fue quinto para Richard Childress Racing, un puesto por delante de su compañero de equipo Austin Dillon cuando los pilotos de Chevrolet tomaron los seis primeros lugares en la calificación.

NASCAR informó cualquier problema con los exámenes de salud y todos los conductores pudieron clasificarse antes de los 600. Matt DiBenedetto y Aric Almirola se estrellaron en la calificación. DiBenedetto necesitaba un Ford de respaldo de The Wood Brothers, y Stewart-Haas Racing reparó el Ford dañado de Almirola.

Charlotte Motor Speedway invitó a los propietarios del equipo a ver la carrera desde el único restaurante de su miembro de 13,000 pies cuadrados, The Speedway Club. Un portavoz de la pista desconocía que los propietarios aceptaran la invitación. La mayoría no asistió a las dos primeras carreras en Darlington Raceway y, a menos que tengan un papel central en el día de la carrera, NASCAR los ha desanimado a usar uno de los 16 puntos de lista asignados por auto.

Charlotte Motor Speedway tiene una torre de 52 condominios de propiedad privada que dan al primer giro de la pista. El propietario del equipo, Richard Childress, posee un condominio, pero un portavoz de la pista no pudo confirmar que Childress planeara ver los 600 desde allí. A los propietarios de condominios se les permitió a cinco personas ingresar a su condominio durante la carrera.

Los oficiales de pista tratan a los 600 como un elaborado tributo a los héroes militares y caídos, pero la mayoría ha sido desechada ya que los espectadores aún no tienen permitido asistir a las carreras de NASCAR. El presidente de NASCAR, Steve Phelps, dijo a The Associated Press que no creía que los espectadores estarían en carreras al menos a través de Talladega el 21 de junio, la última carrera publicó el calendario revisado actual de NASCAR.

NASCAR ha incluido 20 carreras de la serie nacional en el calendario entre Talladega y la reanudación del 17 de mayo en Darlington Raceway.

