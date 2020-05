Kim Kardashian llega a 170 millones de seguidores y lo celebra con estas fotos

mayo 18, 2020 - 10:29 am

El portal de farándula espectaculosalmomento en su cuenta de IG publica esta nota:

Con éstas fotos #KimKardashian celebra que tiene 170 millones de seguidores en #instagram #Felicidades.

De Kim la enciclopedia digital Wikipedia informa:

Kimberly Noel Kardashian (Los Ángeles, Estados Unidos; 21 de octubre de 1980) conocida como Kim Kardashian, es una socialité, empresaria y personaje público estadounidense.

Comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama en torno al año 2006, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida Paris Hilton. Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Tanto Kim como sus hermanas empezaron en la pequeña pantalla con este reality a raíz de la filtración de un vídeo íntimo junto a su entonces pareja: el cantante Ray-J.

Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión (entre ellos The Oprah Winfrey Show), compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como Disaster Movie y Deep in the Valley.

En 2016 llegó a ser portada de la revista Forbes como una de las empresarias más codiciadas del mundo digital, y actualmente se estipula que entre ella y su marido, el rapero Kanye West, han llegado a reunir una fortuna que alcanza el billón de dólares.

Desde que comenzara sus estudios en derecho en 2018, Kardashian se ha implicado muy activamente en el ámbito político como en la reforma de sistema carcelario de Estados Unidos, llegando a reunirse con el presidente Donald Trump en diversas ocasiones.