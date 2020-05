Karina Ruiz, una chica bella llena de proyectos en pausa (Videos)

mayo 25, 2020 - 1:40 pm

En su video Demo para su canal de Youtube, Karina Ruiz nos habla de sus proyectos y de muchas actividades que ha desarrollado en el mundo artístico, como a todos, la cuarentena por la pandemia del Coronavirus ha detenido, por un tiempo, sus metas y actividades, sin embargo, no se amilana y en su site de IG expresa: No se preocupen por llegar primero, preocúpense por llegar.El pensamiento no es nuevo, viene de la inolvidable canción ranchera que popularizó el Maestro José Alfredo Jiménez, «El rey», donde se dice «no hay que llegar primero, pero, hay que saber llegar».

Aquí compartimos los videos y las fotos de Karina Ruiz.