Jorge Rodríguez presenta nuevo balance de la incursión militar del 3 de mayo

mayo 14, 2020 - 12:45 pm

El Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, en una reunión especial del Comité Ejecutivo, presenta un nuevo balance sobre los hechos ocurridos el 3 de mayo pasado.

Rodríguez reitero que este plan tiene tres aristas, en la que detalló que uno lo llave la derecha venezolana, el otro los gobiernos de Donald Trump e Iván Duque y un tercer elemento que es el narcotráfico.

Afirmó que Estados Unidos y Colombia participaron activamente en la operación denominada «Gedeón», contra Venezuela. Rodríguez hizo mención al contrato en el que aparece la firma de Juan Guaidó y el dueño de una empresa de seguridad privada, Silvercop, que catalogó como una privatización de actos de guerra.

Rodríguez acompañado de Cilia Flores, Delcy Eloina Rodríguez, Luis Britto García y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, inició esta mesa de discusión para el análisis de las investigaciones correspondientes a los hechos ocurridos el 3 de mayo.

Luis Britto García, abogado y escritor, catalogó este contrato como criminal. «Se hablan de unos pagos y Estados Unidos afirma no estar involucrado, Juan Guaidó, no tiene la disposición directa de unos recursos que se han robado a Venezuela, que pretendían servir para pagar este contrato para aniquilar a Venezuela, le tiene que dar autorización el departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuando se promete para la eliminación física de 112 millones de dólares, eso no lo puede aportar, ni lo aportaría un opositor, solo podrían ser aportado con la autorización de EE.UU.».

«No se puede contratar para un objeto ilícito como el asesinato, si ese contrato se incumple ningún juez podría decir que cumplan su objeto del contrato y asesine a la persona designada, eso le quita toda validez», aseguró.

Rodríguez mostró un nuevo audio que habla sobre los planes en contra del Gobierno venezolano, así como la entrevista que la periodista Patricia Poleo, le hiciera a Jordan Goudreau.

Al respecto Cilia Flores, detalló que observó el contrato con asombro, en el que uno de los artículo en el que los «mercenarios» asesorarán para detener a Nicolás Maduro y su equipo, entre otras cosas. «A la oposición los dejan dentro del delito, ya no son oposición son delincuentes, no solo ejecutaron un hecho, sino que ellos venías avalados por este contrato en el que incluía, que podían utilizar la fuerza letal o mortal…, ellos podían disparar para eliminar las amenazas, para entender esto tenemos que leer completamente al alcance del contrato, se refiere a todos los que están cerca del Gobierno y venían a acabar al chavismo».

Afirma que este plan era solo la entrega de la soberanía, que pretendían que Venezuela se convirtiera en una colonia de EE.UU. Responsabilizó a Guaidó de ser el autor de este plan en el que también morirían dirigentes de la oposición.

«Le corresponde a la justicia, la fiscalía actuar para que se cumplan las condenas y los responsables».

Delcy Rodríguez mencionó que esto no puede esgrimirse como un documento jurídico, catalogó como adefesio jurídico que pretendía crear una guerra tercerizada, además en el documento se establece no solo la impunidad, sino establece la pena de muerte que rige en el estado de Florida. Aseguró que estas acciones violentan la carta de los DDHH.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día

En desarrollo