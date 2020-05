JLo revela su secreto para no deprimirse y dice que nos extraña: Dos videos y su foto más reciente en IG

mayo 4, 2020 - 12:27 pm

Jennifer López JLo la estrella de Puerto Rico nos revela su secreto para no deprimirse, para estar fuerte y de pie en medio de esta pandemia y este encierro que ya pasa de los 50 días. Aquí les compartimos su foto más reciente y dos videos de su cuenta de IG.

JLo dice: «En este momento, cuando es tan fácil deprimirse y pensar en todas las cosas van mal y en lo que no tenemos y no sabemos las respuestas … Me acostumbro a decir tres cosas que agradezco. Tan pronto como abro los ojos y, luego en la noche, cuando estoy acostado en la cama, enumero tres cosas buenas en voz alta que sucedieron ese día.

Podría ser cualquier cosa … y trato de cambiarlos para que no sean lo mismo todos los días. Mantente positivo y seguro.

Los amo y los extraño a todos … juntos pronto estaremos .