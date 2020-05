¡INSUFRIBLE! Los bajones no dejaron dormir y arrasaron con todo a su paso

mayo 9, 2020 - 8:21 am

Durante la madrugada de este 9 de mayo las fluctuaciones eléctricas fueron más activos que nunca, varias ciudades vivieron “La noche de los bajones”

Las madrugadas desde hace días dejaron de ser las mismas, pues los continuos bajones así lo ordenan, por lo que interrumpir el sueño y salir corriendo de la cama a desconectar todo se hizo prioritario.

Durante la tarde del 8 de mayo las fallas se fueron presentando, pero al llegar la medianoche se acentuaron y en plena madrugada mientras unos estaban a oscuras otros estaban viviendo una noche de terror por los mismos.

Los siete bajones de Venezuela

Entre las 3 y 4 de la mañana los bombillos comenzaron a apagarse abruptamente de un momento a otro y en segundos se iluminaron a su capacidad máxima, las neveras se apagaron, los ventiladores dejaron de mitigar las horas calurosas y se instalaron los bajones.

De los bajones, Yuly Arévalo ha sido muchos más que un testigo de ello, pues también es víctima, dos de sus aparatos electrónicos también vieron su fin tras uno de ellos.

«El televisor y un ventilador me los quemó un bajón, tuve que comprar otro ventilador, pero otro bajón me lo quemó y el televisor pues a leer porque sirva o no sirva nunca hay luz para ver nada. En plena madrugada uno no se da cuenta de los bajones y es peor», dijo Arévalo.

Más racionamiento

Días atrás fue anunciado que los racionamientos eléctricos, lo que el Estado llama “administración de carga”, se reducirían a solo 3 horas, pero la realidad es otra pues los ciudadanos denuncian que pasan hasta más de 8 horas sin servicio eléctrico.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día