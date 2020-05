Incendio en la subestación de Palo Verde dejó sin electricidad a varios sectores en Miranda (+Video)

mayo 13, 2020 - 6:22 am

Varios sectores en el estado Miranda, quedaron sin servicio eléctrico, luego que una subestación ubicada en la Zona Industrial de Palo Verde explotará.

A través de Twitter, los usuarios reportan que tras fuertes fluctuaciones eléctricas a las tres de la madrugada el sector quedó sin servicio,

Guaicoco, José Félix Ribas, Palo Verde, Lomas del Ávila, La Agricultura, Petare, entre otros fueron afectados.

Autoridades de Corpoelec se encuentran en el lugar para resolver la avería eléctrica.

— CC Lomas del Ávila (@CClomasdelavila) May 13, 2020

#URGENTE Desde las 3:00am incendio en la sub estación de #PaloVerde fuertes bajones y sectores sin luz. Afectadas las zonas de: Guaicoco, JFR, Palo Verde y Lomas del Ávila @CORPOELECinfo Autoridases de @PolisucreOficia en el sitio pic.twitter.com/LAtJdscmGt

#13Mayo fuertes explosiones desde las 3:00 am en la sub estación de la zona industrial de palo verde mantiene #SinLuz sectores del municipio Sucre. José Félix Ribas, la agricultura, las Vegas de #Petare, #paloverde. @CORPOELECinfo en el sitio. 5:00 am@ReporteYa@observatoriovsp pic.twitter.com/wXjv8hhMao

— Faro Comunitario (@FaroComunitario) May 13, 2020