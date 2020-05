INAC extiende restricción de operaciones aéreas hasta el 12 de junio

View this post on Instagram

#Comunicado || Cumpliendo instrucciones del Ejecutivo Nacional y con el propósito de seguir garantizando la seguridad del pueblo venezolano, el #INAC informa sobre la extensión de la restricción de operaciones aéreas por 30 días, desde este #12May hasta el próximo #12Jun, de acuerdo al NOTAM C0515/20. #LaPrevenciónEsLaClave . #Aviación #SectorAéreo #Venezuela #TuSeguridadEsNuestroCompromiso #RevoluciónAeronáutica #RevoluciónBolivariana #GobiernoBolivariano #GranMisiónTransporteVenezuela #LogrosINAC