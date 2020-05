Iker Casillas anuncia un documental en el primer aniversario de su infarto: «Hace un año, digamos que nací»

mayo 1, 2020 - 2:09 pm

Este 1 de mayo de 2020 se cumple un año desde que el histórico portero del Real Madrid y de la selección española, Iker Casillas, sufriese un infarto que le ha apartado desde entonces de los terrenos de juego.

Con motivo del aniversario, el portero publicó un mensaje en sus redes sociales haciendo un poco de análisis personal de cómo ha vivido estos últimos meses.

«Y así, sin darme cuenta, un año. No soy de los que mira el camino recorrido. No suelo alardear de las cosas que han salido bien pero en esta ocasión me siento contento por haber superado un gran obstáculo en mi vida. Ha sido, sinceramente, emocionante. Ha tenido terror, drama y ciertas dosis de ciencia ficción. Y por supuesto, humor #soydelosquevenlabotellamediollena #buenasnochesmundo», escribía el de Móstoles.

Sin embargo, cuando parecía que este iba a ser su homenaje personal, Casillas ha ido más y ha sorprendido a todos con lo que tiene entre manos. De la mano de Movistar, ‘San Iker’ ha producido un documental cuyo trailer ha publicado este mediodía y ha emocionado a sus seguidores, que lo celebraban en la sección de comentarios.

En los poco más de cuatro minutos que ha compartido, el exfutbolista repasa el día en el que tuvo el infarto y cómo ha sido su recuperación: desde sus palabras al salir del hospital hasta sus problemas para recuperar la forma y la posibilidad de tener que dejar el fútbol.

Ni Casillas ni Movistar han anunciado plazos para la emisión del documental, pero todos los aficionados al fútbol ya se frotan las manos para conocer en primera persona cómo vivió el eterno capitán de La Roja uno de los momentos más duros de su vida.

