Hospitalizan al ex NBA Patrick Ewing por coronavirus

mayo 24, 2020 - 10:43 am

El expívot All-Star, Patrick Ewing, actual entrenador de la Universidad de Georgetown, su Alma Mater, dio positivo por el coronavirus, según anunció el centro académico.

En la información también se destaca que el integrante del Salón de la Fama de la NBA está bajo cuidado y aislado en un hospital local.

A través de un comunicado, Ewing informó que «quiero compartir que he dado positivo por covid-19. Este virus es grave y no debe tomarse a la ligera».

Agregó que «deseo alentar a todos a mantenerse seguros y cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos. Ahora más que nunca, quiero agradecer a los trabajadores de la salud y a todos en la línea del frente de acción. Estaré bien, y todos nos sobrepondremos a esto.»

La universidad informó que Patrick Ewing es el único miembro del programa de baloncesto masculino de Georgetown que dio positivo por coronavirus

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020