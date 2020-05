Horóscopo: Lo que los astros deparan para tí este martes 05 de mayo

mayo 5, 2020 - 6:25 am

El día de hoy presenta en muchos signos algunos cambios a tener en cuenta. En este martes 05 de mayo, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. La madurez es importante para asumir los retos diarios.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Distánciate de esa persona que ya no te brinda estabilidad, la soledad será lo recomendable. Conseguir el ascenso que buscabas ha aumentado tus responsabilidades, no dudes y continúa. Número del éxito 4.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Dale tiempo a esa persona especial, no apresures nada y veras que tanto puede hacer por ganarse tu amor. No te precipites en gastos de dinero, una inversión podría inestabilizar tu economía, cuidado. Número del éxito 20.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Has superado un mal momento sentimental y ahora disfrutas de seguridad pero todavía necesitas curar tus heridas. Cambios inesperados te llenaran de dudas, confía en tus capacidades y da todo de ti. Número del éxito 12.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No te arrepientas de la decisión tomada, cortar con el ser amado fue la mejor decisión, deja que el tiempo pase y olvídalo. Paciencia, el momento ideal para tomar decisiones aun no llega. Número del éxito 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Día de sorpresas, esa persona que te gusta se acercara a ti con una actitud distinta, confía, te ira bien. No dudes tanto y opta por lo nuevo, te brindara mejores oportunidades de crecimiento. Número del éxito 22.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No lo pensaras y te animaras a acercarte a esa persona que te interesa, no te alejes de su lado. Día de arduo trabajo, aunque la llamada que esperas demore llegara y podrás decidir lo correcto. Número del éxito 11.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: No seas tan exigente con esa persona que pretende acercarse a ti, arriésgate a ser feliz a su lado. Te darás cuenta de la equivocación que puede cometer un compañero, tu apoyo será importante. Número del éxito 14.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Una decepción sentimental no puede generalizar tu pensamiento, date un tiempo para superarlo. Estas apoyando demasiado a tu compañero y descuidas tus obligaciones, cuidado. Número del éxito 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No dejes que una ilusión inestabilice tanto tu comportamiento y medita el trasfondo de tu actitud. No temas en lo laboral, si estas atento a los detalles y usas tu intuición lograras todo. Numero de suerte 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No pongas tantas condiciones a esa persona especial para que disfrute de tu cariño, vale la pena el cambio. Un mal entendido con un superior te hará estar más atento a tu labor, no exageres. Número del éxito 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tendrás una nueva ilusión, no te dejes llevar por celos y aprende a ser paciente. Conserva el dinero que tienes, una persona cercana podría pedirte un apoyo, cuidado la cancelación no será inmediata. Número del éxito 19.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Si tomas en cuenta los detalles el camino hacia el amor de esa persona está cerca, deja que las cosas fluyan. Estas retrasando esos documentos por falta de presupuesto, un amigo te brindara su apoyo, acéptalo. Número del éxito 15.

