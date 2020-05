Horóscopo: Lo que los astros deparan para tí este jueves 21 de mayo

mayo 21, 2020 - 6:30 am

El día de hoy presenta en muchos signos algunos cambios a tener en cuenta. En este jueves 21 de mayo, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. La madurez es importante para asumir los retos diarios.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: El resentimiento por problemas con tu pareja te hará pensar en terminar la relación y aceptar a la persona que te ha confesado su amor, piénsalo bien, porque te arrepentirías cuando ya no puedas dar marcha atrás. Tendrás problemas por dejar trabajos pendientes que consideras de poca importancia, pasarás momentos de mucha tensión y aprenderás la lección. Número del éxito, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Estarás propenso a exagerar y podrías convertir desacuerdos sin importancia en una discusión, es mejor que te calmes porque después no sabrías cómo arreglar las cosas y recuperar la armonía. Será un excelente día laboral para ti, todos estarán de acuerdo con tus ideas y te ayudarán a concretarlas. Número del éxito, 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No seas tan confiado y no cuentes a nadie tus asuntos íntimos, sobre todo si tu pareja no puede enterarse, podrían cometer una indiscreción que te traería muchos problemas. Tus compañeros harán fuertes críticas a tu trabajo, procura no desanimarte, analiza cada opinión y podrás sacar conclusiones que te ayudarán a corregir tus errores. Número del éxito, 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Proyectarás una gran fuerza interior que te dará un atractivo especial, hoy tendrás muchas invitaciones pero a ti sólo te interesará la de alguien que te gusta desde hace mucho tiempo. Laboralmente será un día muy positivo, te renovarán un contrato o pasarás de forma sobresaliente una entrevista de trabajo. Número del éxito, 19.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Dedicas más tiempo a tus propias actividades que a tu relación sentimental, hoy tu pareja te reclamará, tendrás que reconocer que tiene razón y organizar mejor tu tiempo para evitar que tu romance se deteriore. Tienes mucho trabajo pendiente y no sabrás por dónde empezar, revisa tus prioridades y no pierdas tiempo en asuntos que no son importantes ni urgentes. Número del éxito, 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Quedándote solo no desaparecerá la melancolía que sientes, retoma tu vida social, hoy puedes encontrar a una persona especial que te hará olvidar tus penas. Contarás con un gran poder de convencimiento que te permitirá influenciar en las decisiones que se tomarán en tu trabajo, aprovecha para plantear tus ideas, te irá bien. Número del éxito, 6.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Conversarás con tu pareja sobre un asunto que ha causado incomodidad y que no ha quedado claro, te dará la impresión de que no te cree, trata de ser directo y no le des tantas vueltas a las cosas y no quedarán dudas. Día tranquilo, en tu trabajo no habrán contratiempos, todos tus planes se concretarán como lo tienes previsto. Número del éxito, 1.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Ya es hora de que dejes atrás las decepciones del pasado, recordar experiencias negativas no te permite disfrutar del amor que ha llegado a tu vida, o cambias o lo perderás, de ti depende que tu relación se estabilice. El dinero que pensabas cobrar hoy no llegará, será un retraso un poco largo pero finalmente llegará a tus manos. Número del éxito, 4.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy tu pareja necesitará de mucho apoyo emocional pero estarás tan ocupado que no te darás cuenta, después te sentirás mal pero ya no podrás hacer nada, el malestar durará algunos días y pasará. Te beneficiarás con los cambios que se darán en tu trabajo, pero es importante que estudies y te actualices para poder estar al ritmo de las exigencias. Número del éxito, 15.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Un antiguo amor te pondrá nostálgico y pensarás que nada de lo que tienes te puede hacer olvidar, no te dejes llevar por un estado emocional pasajero, tu pareja podría alejarse por tu actitud y muy tarde te darías cuenta de lo que dejaste escapar. Laboralmente será un día de buenas noticias, alguien que conoces te dará un apoyo inesperado que te sacará del estancamiento. Número del éxito, 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Alguien muy interesado en ti y que vale la pena te confesará sus sentimientos, no lo dudes y no dejes pasar la oportunidad de estabilizarte afectivamente, esa relación traerá cambios positivos y felicidad a tu vida. Tus problemas económicos los resolverás con ingresos por trabajos extras que encontrarás con el apoyo de personas muy cercanas. Número del éxito, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Notarás callado y preocupado al ser amado, trata de apoyarlo sin hacerle sentir que invades su privacidad, demostrarle que estás ahí para cuando te necesite bastará para que cambie de actitud. En tu trabajo te darán total libertad de decisión con lo que te demostrarán que confían plenamente en ti, lo que te permitirá hacer muchos cambios que traerán mejoras para todos. Número del éxito, 7.

