¿Hay prostitución en el Miss Venezuela? Esto dijo Marie Claire Harp, animadora de Portada’s (VIDEO)

View this post on Instagram

¿Vio #MarieClaireHarp prostitución en el #MissVenezuela ? Pues con un contundente no, nos respondió la animadora de #Portadas , lo que fue su paso por este certamen de belleza, en el que asegura que contrario a ello, “se comió las verdes”. 🗣/🎥: @maiquinjesus • • • #RevistaRonda #RondaNoticias #NoSalgasDeCasa