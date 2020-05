Hasta Karina se fue contra George Harris tras acusaciones de ser “Transfobico”

mayo 12, 2020 - 12:48 pm

El comediante George Harris fue señalado en redes sociales como transfóbico a causa de unos comentarios que emitió en uno de sus show

George Harris, quien actualmente se encuentra radicado en Miami, fue el epicentro de las redes sociales luego de que un usuario publicara un video extracto de uno de sus show, en el que realiza chistes sobre los niños que definen su orientación sexual a temprana edad.

“Ahora los niños son así: ‘No quiero ser varón, me llamo Yolanda’. ‘Siempre me he sentido en un cuerpo equivocado. Me llamo Maigualida’. A los 10 años, que determinación…”, expresó el comediante durante su show de Stand Up Comedy que hoy desató la polémica.

Asimismo, en medio de la risa de los presentes, el criollo dijo que los trastornos de la identidad sexual son algo normal puesto que siempre han existido siempre, aunque antes las personas no se atrevían ni siquiera a expresarlo.

Dimes y diretes

Pero los comentarios emitidos en ese show generaron una ola de reacciones en las redes sociales, donde calificaron al venezolano de transfóbico.

“Las personas Trans no tienen por qué ser objeto de tu burla y mucho menos pensar que ‘eso’ es nuevo. Más respeto y menos ignorancia”, fue uno de los tuits acompañados del video que estallaron la polémica.

A favor y en contra

Sin embargo, horas más tarde, George Harris sigue siendo tendencia en las redes sociales, y es que los comentarios han sido no solos en contra, sino a favor.

“El video de George Harris da grima y eso que a mí el me da demasiada risa. Da tiempo a que te de pena ser así. Sin hablar del chiste del abuelo que sale del closet después de 18 nietos como alternativa ‘correcta’», escribió la usuaria Maru Vivas.

“El humor jamás podrá ser políticamente correcto. Ahora todo el mundo es una mata de sororidad, respeto y empatía, se ofenden por todo, por el chiste del trans, el del enano, la señora que limpia”, dijo otra usuaria, Thayka Herrera.

Karina vs George Harris

Karina fue una de las famosas que no pudo evitar responder ante los comentarios emitidos por el comediante George Harris y dijo que lamentaba el hecho de que personas con su influencia pudieran tomar este tipo de temas para hacer bromas con ellos.

Karina emitió algunos tuits en su cuenta oficial en donde dejó en claro que este tema le afecta a ella personalmente. “No se debe confundir con caprichos infantiles o tendencias, tampoco se trata de identidad ‘sexual’ sino de ‘género’. Es una realidad muy dura para muchos niños y sus familias ser transgénero. No es simplemente la frase ‘Nací en el cuerpo equivocado’. Educación y conciencia por favor”, escribió en un primer momento.

Luego, mencionando a George Harris, expresó que “Lamento profundamente que un tema tan sensible como la ‘disforia de género’ sea banalizado y mofado por gente tan querida y admirada, incluso por mí, como George Harris, ojo esta condición igual que casi todas se detecta a muy temprana edad”, agregó Karina.

Tras los dimes y diretes entre los usuarios de Twitter y lo delicado del tema para algunos, han generado otra diatriba en las redes sociales, y es que piden “cancelar”, término utilizado en Twitter para restarle admiración o censurar a un artista y también la intensificación de la denominación “generación de cristal” a quienes se hayan ofendido.

Noticia al Día/Luis Fernando Herrera