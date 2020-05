Hablan los más pequeños de la casa: así ven los niños el confinamiento

mayo 13, 2020 - 10:12 am

¿Cómo ha sido para los niños el estar tanto tiempo en casa?. Cinco menores fueron consultados por Noticia al Día y sus divertidas respuestas no se hicieron esperar

Hay quienes piensan que pasar tanto tiempo en confinamiento con niños resulta agobiante o estresante, mientras otros lo ven como una experiencia enriquecedora y significativa.

Los más pequeños de la casa han puesto a prueba la paciencia de más de un adulto en esta época de cuarentena, pero también han dejado atónitos a los mayores con anécdotas divertidas y lecciones de vida que muchos no olvidarán.

Los niños y niñas han ‘alzado’ su voz y, entre tantas cosas, la mayoría ha dejado claro, de alguna manera u otra, que no les gusta pasar tanto tiempo encerrados en casa o estar en un único espacio por un periodo prolongado.

Ellos son los protagonistas de esta nota y se hicieron escuchar.

David F. Barboza, tiene 9 años, es un niño citadino pero actualmente se encuentra con su papá y su familia partena en una zona foránea pues, debido a la cuarentena y a las limitaciones que existen para circular en la calle, no ha podido volver con su mamá a la ciudad de Maracaibo.

Aunque confiesa que extraña mucho a su mamá, dice que «siempre la llamo por teléfono y hablo un buen rato con ella y con mi familia».

Él entiende que todo esto que se vive hoy en día es «por el coronavirus», lo que describe claramente como «una enfermedad grave y muy contagiosa, por eso debemos protegernos con tapabocas, no llevarnos las manos ‘en’ la cara y mantener distancia entre las personas». Según sus cálculos lleva dos meses sin salir de casa, aunque afortunadamente goza de un amplio espacio donde jugar por encontrarse en un lugar campestre, a diferencia de otros pequeños que deben permanecer en confinamiento en sitios más limitados como apartamentos.

Al preguntarle a la pequeña Darling Quintero (5), si sabe por qué ha pasado tanto tiempo en casa, ella de forma muy espontánea respondió «sí, por el coronavirus que nos ataca», para ella el coronavirus es como una especie de monstruo, y dice que para cuidarse «hay que lavarnos las manos, usar su tapabocas y su correa» (la correa es para defenderse, afirma Darling). «Hay que ponerse su tapabocas si van para la calle, porque se pueden enfermar con dolor de garganta, ‘dolor de estornudo’ y dolor de cabeza» expresó.

Por otra parte, su hermanita Darla Quintero (6), asegura que tiene «un mes encerrada en casa, porque el coronavirus puede causar tos seca, dolor de garganta y ‘estornudo nasal’ y hay que cuidarse» dice, y agregó, en medio de un ataque de risa «hay que lavarse las manos y usar el tapabocas porque si no, la policía nos agarra y no podemos correr». También expresó que «la cuarentena es no salir de la casa, estar encerrado, usar los juguetes, hacer las tareas y comer, comer, comer», ella por ahora no extraña la escuela.

Por cierto, durante esta entrevista ambas notaron que una patrulla policial circulaba por la calle y con sus tapabocas puestos salieron corriendo a camuflarse también con lentes, gorras y la correa.

Camila Urdaneta (5) asegura que ha pasado muchos días en casa por el ‘conoravirus’ … «hay que cuidarnos bien en la casa y que todos estén bien, porque la cuarentena es donde está el ‘conoravirus’. Prefiero estar en la escuela con nuestras amigas porque no tengo con quien jugar y ahora no me puedo graduar» con carita de nostalgia la pequeña ‘Cami’ como le llaman cariñosamente, recordó que este periodo escolar culmina su etapa de preescolar y pasará a primer grado, pero debido a la situación actual, no podrá tener su anhelado acto de graduación.

El travieso Diego Andrés Montiel (6), fue más directo en sus respuestas, él describe el coronavirus como «una decepción» y que para evitar contagiarse «no hay que estornudar ni echarse flatulencias, ni salgan sin el tapabocas porque nos arrestan».

A Diego no le ha parecido divertido estar en la casa y dice que prefiere estar en la escuela.

Lo cierto es que a pesar de sus ocurrencias, estos niños y niñas se mantienen precavidos y cumplen con los debidos cuidados para evitar el contagio del COVID-19.

Algunos padres afirman que han aprovechado este tiempo con sus niños en casa para compartir más con ellos y eso les ha permitido conocerlos mejor, cosa que aseguran era un poco más difícil de lograr anteriormente porque debían salir a trabajar fuera de casa y era más limitada la convivencia.

«He disfrutado de sus ocurrencias y he podido conocer mejor su personalidad ahora que pasamos más tiempo junto a ella y es una experiencia que no cambio por nada en la vida» comentó una de las representantes de estos pequeños.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/MF

Fotos: NAD