Gaby Espino confesó que sufrió de depresión y aumentó de peso

La actriz venezolana confesó en Instagram que recientemente sufrió depresión por ciertos problemas personales que tenía. A través de su Instagram, comentó que su afección la llevó a sumergirse en malos hábitos de alimentación que provocaron que aumentara de peso.

«Tuve la oportunidad de hacer un detox digital por unas semanas para escucharme y escuchar mi alma… Entender procesos por los que estaba pasando, que me estaban llevando a hacerme daño inconscientemente. Este tiempo lo invertí en construir una mejor versión de mi, en todos los aspectos. Y tomé conciencia de mi Salud y mi cuerpo. Desde finales del año pasado, pasé por un proceso personal difícil; el cual sin darme cuenta, me estaba llevando a llenar vacios, y a calmar una fuerte ansiedad, a través de hábitos equivocados, q me hacían sentir “mejor” en el momento. Y la depresión la relacioné directamente con el hambre, y según yo, la curaba con la comida; o mas bien, con el exceso de comida», detalló.

