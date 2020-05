Fundación Simón Bolívar de CITGO donó otros 278 mil dólares para enfrentar el Covid en Venezuela

mayo 21, 2020 - 11:40 am

La Fundación Simón Bolívar, organización privada sin fines de lucro de CITGO Petroleum Corporation, ha otorgado hasta 278.380 dólares de su Programa de Pequeñas Subvenciones para combatir el COVID-19 a diez organizaciones sin fines de lucro, para el continuo desarrollo de proyectos enfocados en el sector salud en Venezuela.

Estas organizaciones se suman a las previamente beneficiadas por el programa, llevando el número a 15 organizaciones sin fines de lucro, y un total de 475.343 dólares en subvenciones para ayudar a venezolanos necesitados durante la pandemia del COVID-19.

Los beneficiarios incluyen, entre otras:

La Fundación American Initiatives for Social Development.

La Fundación A Better America, patrocinadora de Ascardio.

La organización Big Little JC.

La organización Universidad Simón Bolívar Alumni Association of America Inc., patrocinadora de Code for Venezuela.

Action of Solidarity Inc., patrocinadora de Convite.

Primeros Auxilios Ulandinos.

Saludos Connection, patrocinadora del Programa de Atención al Adulto Mayor.

Sociedad Amigos del Hospital de Especialidades Pediátricas.

I Love Venezuela, patrocinadora de Ven Da Tu Mano.

Estas organizaciones fueron seleccionadas por la Fundación Simón Bolívar, entre un grupo de 30 aplicaciones, a través de un proceso competitivo de selección a cargo de un panel externo de expertos.

CCN/Noticia al Día