Ferrari oficializa a Carlos Sainz como su nuevo piloto por las próximas dos temporadas

El piloto español de Fórmula Uno, Carlos Sainz, dejará McLaren para correr en 2021 y 2022 con Ferrari, tras anunciar este jueves la escudería italiana su fichaje en sustitución del alemán Sebastian Vettel.

El madrileño, de 25 años, podrá por fin luchar por victorias, podios y títulos, tras brillar desde su debut con Toro Rosso en 2015, tras consolidarse al pasar a Renault a finales de 2017, y un año después de completar una fenomenal temporada 2019 en McLaren.

«Estoy muy contento de poder anunciar que correré para Scuderia Ferrari en 2021 y del futuro que me espera con el equipo», afirmó Carlos Sainz, citado en un comunicado de Ferrari.

«Aún tengo por delante un año importante con McLaren Racing y tengo ganas de volver a competir con ellos esta temporada», añadió el español, que se unirá en Ferrari al monegasco Charles Leclerc.

El español cobraría unos 9 o 10 millones por temporada con el equipo de Maranello, muy por debajo del salario del alemán que estaba en 30 millones por año.

Sainz, que debutó en la F1 en 2015, llega a una de las escuderías históricas tras completar una gran temporada 2019 en la que logró su primer podio en el Mundial.

En su primer año con McLaren, el piloto español fue tercero en Brasil tras una gran remontada desde el pitt lane y acabó sexto en el Mundial de pilotos.

«Carlos ha demostrado tener talento y la capacidad técnica y las virtudes necesarias para hacer que se adapte perfectamente a nuestra familia», aseguró el director del equipo Mattia Binotto en el comunicado.

