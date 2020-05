Fanáticos homenajean a Daenerys Targaryen a un año de su muerte en Game of Thrones

mayo 19, 2020 - 5:32 am

Un año después de la emisión de la última temporada, los seguidores reviven la polémica que supuso el giro Daenerys Targaryen, la Madre de Dragones

“Hace un año fuimos testigos de una tragedia, la caída de una reina, la destrucción de una serie. Primer aniversario de la muerte de Daenerys Targaryen”, son parte de los mensajes que se leen en las redes sociales tras cumplirse un año de la emisión del capítulo final de Game of Thrones.

“Después de un año del final de Game of Thrones Daenerys Targaryen es TT. Nada más que añadir sobre cuál ha sido el personaje más icónico”, es otro de los mensajes y es que en la memoria de los fanáticos de la serie y seguidores del personaje de Daenerys Targaryen, interpretado por Emilia Clarke, todavía les es imposible entender cómo los creadores de la serie decidieran su muerte a manos de Jon Snow, luego de ocho temporadas cargadas de magia, fuerza, poder, sangre y fuego de la Madre de Dragones.

Un reinado inolvidable

Es de recordar que el episodio mostró desde el principio a una Daenerys Targaryen que se sentía sola y traicionada. Tras asistir a la muerte de Missandei y la de uno de sus dragones, vio cómo Varys -a quien ejecuta-, Tyrion Lannister y Jon Snow también le habían engañado. Fue entonces cuando la Madre de Dragones decidió infundir el caos. Daenerys no permitió clemencia para Cersei ni escuchó ningún tipo de consejo y se dirigió a arrasar Desembarco del Rey. Montada sobre Drogon, eliminó todas las murallas y quemó la ciudad, sin atender a las miradas de una población inocente, ni a la rendición de los soldados.

Luego de dar su discurso en Dothraki y Valyrio, Daenerys Targaryen le pide a Jon ante el Trono de Hierro que construyan un nuevo mundo junto, este le responde que ella siempre será su reina tras lo que ambos se besan. Lo que Daenerys jamás podría predecir es que Jon clavaría una daga en su corazón dándole muerte mientras llora sobre su cuerpo. Daenerys muere en brazos de Jon y Drogon entra en escena, al darse cuenta de que su madre está muerta se alza amenazante sobre Jon el cual está dispuesto a aceptar la muerte, ya que sin Daenerys sentía que no tenía por qué vivir. Drogon comienza a escupir fuego en el último momento desviándolo hacia el Trono de Hierro para finalmente fundirlo, se lleva a Daenerys en sus garras a un paradero desconocido.

Game of Thrones es una de las grandes series de la última década. Desde que emitió su primer episodio en 2011, la serie, basada en los libros de George R. R. Martin, se ganó capítulo a capítulo el reconocimiento del público a través de una historia elaborada y sorprendente. El éxito no solo fue por su historia, sino también por su fotografía, sus sorprendentes tramas y un inmejorable reparto.

Hace un año se emitía la octava y última temporada, pero también la más polémica, pues se dio la paradoja de que una de las mejores series del momento tuvo uno de los finales más despreciados por gran parte del público. Y esta decepción de muchos de los seguidores de la serie no se quedó ahí, sino que aún hoy sigue revolucionando las redes sociales el “injusto” final de la serie en general y de un personaje en particular: Daenerys de la Tormenta, Khaleesi de los Dothraki y del Gran Mar de Hierba, Reina de los Ándalos, los Rhoynar y los Primeros Hombres, Señora de los Siete Reinos y protectora del Reino, Princesa de Rocadragón, Reina de Meereen, Rompedora de cadenas, La que no arde y Madre de Dragones… Dracarys.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día