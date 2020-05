“Familias que viven del día a día en Zulia no tienen para comer”: Voluntad Popular

mayo 12, 2020 - 11:10 am

“En los sectores más humildes de Maracaibo la preocupación diaria no es la propagación del coronavirus, sino cómo alimentarse. En el Zulia al igual que en el resto de Venezuela muchos viven del día a día y desde que inició la cuarentena preventiva y social no pueden generar ingresos y están muriéndose de hambre en sus casas”, afirmó la integrante de la Dirección Regional de Voluntad Popular, Andrea Márquez.

En su pronunciamiento, Márquez aseguró que en la región cada día es más común escuchar testimonios de madres que solo le dan una vez al día comida a sus hijos y “no es un plato cargado de nutrientes, sino arroz solo en mucho de los casos”.

“Muchas madres han tenido que dejar a sus hijos solos y acudir a sus trabajos en casas de familia para obtener ingresos que le sirvan para alimentar a sus hijos. Rompe el alma saber que una madre de cuatro niños de 12, ocho, cinco y tres años tenga que dejarlos solos en su casa durante días para poder trabajar y generar dinero que le sirva para alimentar a sus niños”, relató.

Aumentará inseguridad alimentaria según Voluntad Popular

Para la dirigente de la tolda naranja, la cuarentena preventiva y social aumentará el número de familias en inseguridad alimentaria y los casos de desnutrición.

“El alza de los precios de productos y el bajo poder adquisitivo no les permite comprar alimentos para varios días, lo que hace más vulnerables a los niños a contagiarse con la COVID-19. En Venezuela hay más de 6,8 millones de personas afectadas con desnutrición según el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, Unicef y la WFP”, indicó.

Márquez también hizo referencia a las cajas del Clap y aseguró que estas no llegan a los sectores del estado con frecuencia. “La dictadura se la pasa hablando bien de las cajas Clap y en muchos sectores las desconocen porque desde hace meses no llegan. Los funcionarios del régimen señalan que con las cajas las familias zulianas y venezolanas pueden alimentarse, pero esto no es más que una mentira y cuando llegan los productos no alcanzan para alimentarse una semana”, dijo.

Lea también: Actualizan por segunda vez lista de precios acordados

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa