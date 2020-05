Fallece Ryan Wetnight, ex jugador de los Bears en la NFL, por un cáncer de estómago

mayo 3, 2020 - 10:04 am

El exala cerrada, Ryan Wetnight, de los Bears de Chicago de la NFL, falleció a los 49 años víctima de cáncer de estómago.

Wetnight inició con un tratamiento para cáncer gástrico en 2018 y en poco tiempo entró en remisión, pero para septiembre de 2019 fue diagnosticado con un tumor inoperable en su estómago.

El exjugador llegó a la NFL proveniente del programa colegial de Stanford. Se presentó en 24 encuentros en un par de temporadas con la universidad de California y atrapó un total de 37 pases para 402 yardas y un touchdown.

De la Pac-12 pasó a la NFC Norte, cuando en 1993 los Bears le ofrecieron un contrato en Chicago. Desde esa temporada hasta la de 1999, Wetnight vistió los colores del equipo en cada año. Y también participó en un par de encuentros de Playoffs en su carrera, pero solo alcanzó a pisar el terreno de juego en un Juego Divisional.

En suma de sus ocho años como profesional de los emparrillados, Wetnight recibió 175 pases para 1,542 yardas y nueve anotaciones. Pero de los 101 encuentros en los que tomó el terreno de juego solo en 19 apareció como titular.

Our hearts are heavy with the news of former Bears TE Ryan Wetnight's passing after a courageous battle with cancer. Our thoughts go out to his family, friends & loved ones. pic.twitter.com/5AcKD18WUL

— Chicago Bears (@ChicagoBears) May 1, 2020