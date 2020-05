Motín en penal de Los Llanos dejó más de una decena de reclusos muertos, funcionarios de la GNB heridos por explosión de una granada y al director del recinto apuñalado

View this post on Instagram

Posted @withregram • @notivenezuela El periodista Javier Mayorca confirmó que este viernes 01 de mayo se registró un motín en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Guanare, estado portuguesa. Según precisó, hubo además 9 heridos y el director de la instalación resultó herido por objeto punzante.