Explotó otra subestación en Maracaibo: Solo se vieron los reflejos azules en el cielo

mayo 18, 2020 - 7:21 am

Una vez más un nuevo apagón sorprendió a los zulianos en horas de la madrugada de este lunes 18 de mayo, luego que se registrarán dos intensas fluctuaciones en el servicio que dejaron en total oscuridad a las ciudades de Maracaibo y San Francisco.

Hasta los momentos se desconocen las causas de esta nueva suspensión, que fue precedida por los famosos resplandores azules en el cielo, que no es otra cosa que el anunció de la explosión en alguna subestación de Maracaibo que no ha sido precisada.

Desde Twitter informan que municipios de la Costa Oriental del Lago, también se vieron afectados por esta intermitencia eléctrica.

En algunas zonas ya ha sido restablecido el servicio, mientras otras se mantienen a la espera, sin saber si se trata de un nuevo apagón o racionamiento que se aplica en distintas horas del días en los circuitos eléctricos de la región.

— Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) May 18, 2020

12.53 am Algo explotó y luego se quedó #SinLuz gran parte de Maracaibo. Este es el cuento de nunca acabar y no han llegado las lluvias aún #18May Sin duda aquí no te mata el #COVID19 aquí te mata la angustia

— Karen Aranguibel (@karanguibel) May 18, 2020