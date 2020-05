Exempleado de Expos revela que Pete Rose utilizaba bates con corcho

mayo 9, 2020 - 4:25 pm

Pete Rose tenía sus ba­tes con corcho regular­mente en una habitación lateral en el Estadio Olím­pico mientras jugaba para los Expos en 1984.

Esa acusación conde­natoria vino de Joe Jam­mer, quien fue empleado en el área de jardinería de los Expos durante 11 temporadas.

“Pete Rose tendría sus bates tapados en el came­rino de visitantes en el Es­tadio Olímpico”, dijo Ja­mmer a Montreal Gazzette en una entrevista telefónica desde Londres, Inglaterra, donde ahora es músico de club. “Des­cubrí que estaba taponan­do».

Los bates de corcho no están permitidos bajo las reglas de la MLB, que dicen que modificar un murciéla­go con sustancias extrañas y usarlo en el juego es ilegal y está sujeto a expulsión y castigo adicional.

Un mur­ciélago tapado con corcho es uno que ha sido alterado y hecho más liviano al per­forar un tubo en el medio o el extremo de la porción gruesa del barril.

La madera se reemplaza por una sustancia más ligera, como corcho o pelotas de goma. La sabiduría convencional es que el peso más ligero ayuda a aumentar la velocidad del bate y, como consecuencia, la distancia a la que se golpea una pelota.

“Pete fue demasiado in­teligente para lidiar con el gerente de equipo de los Expos John Silverman (pa­ra tapar sus bates en la casa club de los Expos). Enton­ces Bryan Greenberg, que trabajó en el club de visitan­tes, lo hizo ”, dijo Jammer. “Me llevó a una habitación, una puerta a la izquierda, y debajo de las lonas ha­bía esta máquina”. Jam­mer recordó que le pregun­tó a Greenberg: “¿Para qué es esa máquina?”. Dijo que Greenberg respondió: “Esa es una máquina para tapar los bates de Pete Rose”.

Pete Rose alleged to have used a corked bat while playing for Expos https://t.co/fK7m3erp4L pic.twitter.com/8fP7eTNWMW

— Montreal Gazette (@mtlgazette) May 1, 2020