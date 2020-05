Estos son los horarios para la normalización vigilada del país: Estados fronterizos continúan en cuarentena

mayo 31, 2020 - 12:49 pm

El ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, informó los horarios por sectores económicos de normalización vigilada en el país.

Rodríguez detalló que el sector construcción y consultorios médicos deberán aperturar sus labores de 8:00 am a 1:00 pm; peluquerías, de 10:00 am a 4:00 pm; agencias bancarias, de 9:00 a 1:00 pm, de lunes a jueves para personas naturales y los días viernes para las jurídicas; empresas de textil y calzado, de 10:00 am a 4:00 pm; ferreterías y ventas electronicas, de 11:00 am a 4:00 pm; materias primas, de 10:00 am a 4:00 pm y autopartes y mecánica, de 9:00 a 4:00 pm.

En desarrollo…

