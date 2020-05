Estos son los consejos que te trae el horóscopo para este miércoles 27 de mayo

mayo 27, 2020 - 6:46 am

Para este miércoles 27 de mayo, los astros advierten que tienes peligro de rodearte de personas negativas, lo que no es aconsejable para tus planes. A partir de ahora debes estar pendiente y alejarte a tiempo de las malas vibras.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tu imaginación no tendrá límites y verás cosas que no son ciertas, tus celos infundados incomodarán al ser amado y se apartará temporalmente de tu lado. Tus metas serán muy ambiciosa y empezarás a trabajar en ellas. Número del éxito, 17.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Lo menos que podrás hacer es aceptar las disculpas del ser amado, pero la duda quedará en tu corazón y le pedirás darse un tiempo. Una llamada importante despertará tu creatividad y entusiasmo. Número del éxito, 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Iniciarás un nuevo romance sin temores ni complejos por el qué dirán, tu familia estará a gusto con tu pareja y no presentará objeciones por su edad. Tus esfuerzos no serán en vano, hoy premiarán tu desempeño. Número del éxito, 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: El pasado seguirá condenándote, hoy conocerás a alguien atractivo pero aún no te sentirás lista para iniciar un romance, al contrario te acercarás de manera amistosa. Serás mesurado en tus palabras y demostrarás tu talento innovador. Número del éxito, 1.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Una oferta de trabajo te alejará del ser amado, su comprensión y apoyo te dará seguridad, pero no evitarás sentirte triste y nostálgico. Tu economía se va equilibrando, hoy podrás darte un gustito. Número del éxito, 15.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu pareja aún permanece resentido por tu actuar, hoy buscarás el diálogo y recobraras nuevamente su confianza,. Te verás en la obligación de poner una pausa a tus actividades laborales. Número del éxito, 19.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu pareja te hará entender que en la relación eres quien menos se entrega. Te pedirá que cambies porque estaría cansándose de tu actitud. Un amigo te jugará una mala pasada en tu trabajo, ten cuidado. Número del éxito, 4.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Una persona de experiencia te ayudará a madurar, hoy abrirás los ojos y te arrepentirás por haber actuado de manera inmadura frente al ser amado. Una discusión con tus compañeros de trabajo te hará quedar mal. Número del éxito, 6.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: El jugar con los sentimientos de los demás te dejará amargas experiencias, hoy te hablarán duramente y sentirás temor de que lo malo te revierta. Alguien mostrará interés por tu desempeño y tratará de contar con tus servicios. Número del éxito, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás propenso a dejarte llevar por tu orgullo y estarás a punto de perder al amor de tu vida, hoy no sabrás cómo reaccionar ante las expectativas de tu pareja. Una demora en tus responsabilidades laborales te tendrá muy preocupado. Número del éxito, 11.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy te rodearás de personas negativas y sin darte cuenta te verás influenciada por su mala vibra, tu pareja hará lo posible por cambiar tus ánimos, pero no obtendrá mayores logros. Por el momento no te conviene invertir, sigue esperando. Número del éxito, 8.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La confusión te creará algunos fantasmas que te impedirán disfrutar a lo grande de la compañía de tu pareja, pero no temas antes del anochecer tu relación volverá a la normalidad. Evita las riñas laborales, todo se solucionará a tiempo. Número del éxito, 18.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Bolivia.com